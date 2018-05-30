Пашинян оскорбил председателя парламента Армении

Как пишут армянские СМИ, вся прелесть праздничных мероприятий в Армении, приуроченных к 100-летию независимости, потускнела из-за бестактного и неуважительного отношения действующих властей.

Организаторы решили пригласить на празднества председателя армянского парламента Ара Баблояна только как депутата от парламентской фракции РПА и проигнорировали тот факт, что он - руководитель законодательной власти страны.

Более того, если ранее официальная часть мероприятия всегда проходила с участием тройки (президента республики, председателя НС и премьер-министра), то в этом году председатель Национального собрания выбыл из этой тройки.

Понятно, что в условиях такого отношения Аре Баблояну не оставалось ничего другого, кроме как отказаться от участия вообще. Однако в данном случая вопрос не только в его личной обиде. Как говорится в тексте распространенного по этому поводу руководством аппарата армянского парламента разъяснения, "к отдельной ветви власти - законодательной - было проявлено неадекватное отношение".

Но это сказано очень мягко. По мнению армянских политических экспертов, в действительности поступок постыдный и непристойный. Был проявлен низменный, малодушный подход не только к Баблояну, но и к одному из важнейших институтов страны. Личные амбиции были поставлены превыше государственного интереса. Кому-то пришло в голову подобным образом ужалить и отомстить. И уже становятся пустыми и бессмысленными все громогласные слова и заверения в любви к стране. Любовь и уважение были сведены на нет одним глупейшим поступком. А такие вещи не только оставляют тяжелый осадок, но и не остаются бесследными.

Садиг Ахмедов