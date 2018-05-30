Дональд Трамп: Крупные нефтяные месторождения Азербайджана способствуют стабильности мирового энергетического рынка
Крупные нефтяные месторождения Азербайджана способствуют стабильности мирового энергетического рынка. Об этом говорится в послании Президента США Дональда Трампа, направленном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Поздравляю Вас и азербайджанский народ с 25-летием Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и подачей первого газа по "Южному газовому коридору". Я вместе с Вами отмечаю это важное достижение 30-летнего сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки. Сегодня Азербайджан, отмечающий 100-летие первой независимой республики - страна, имеющая более процветающую и глобальную экономику. Крупные нефтяные месторождения Азербайджана способствуют стабильности мирового энергетического рынка", - говорится в послании.
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