Соратники Саргсяна разбегаются

По данным газеты "Жоговурд", в ближайшее время о выходе из фракции РПА объявят еще 7 депутатов из бизнес-блока. В итоге получится, что у блока Царукян, Елк и АРФД вместе 47 мандатов, а для многих законов нужно 53 голоса. Если вышедшие из РПА присоединятся к ним, то обладавшая 20 лет большинством в парламенте РПА, наконец, лишится этого звания.

По данным газеты, верность РПА пока сохраняют несколько человек - Армен Ашотян, Ваграм Багдасарян, Эдуард Шармазанов, остальные ищут способы, как переметнуться к Гагику Царукяну или Николу Пашиняну.

Вот и зять бывшего главы полиции Вовы Гаспаряна Артур Геворкян заявил о выходе из Республиканской фракции Национального собрания. На своей странице в фейсбуке депутат заявил, что покидает также и Республиканскую партию. Поясняя причины своего "штрейхбреххерства", зять Вовы Гаспаряна поведал, что делает это, чтобы способствовать снижению напряженности в парламенте.

Вышел из парламентской фракции РПА и Ширак Торосян, который после потерей этой партией власти, теперь предпочитает быть независимым депутатом. Более того, в беседе с "Айкакан жаманак" он открестился от всех деяний фракции в парламенте, заявив, что его точка зрения во многом всегда, де, расходилась с мнением фракции.

То есть налицо классическая ситуация - крысы бегут с тонущего корабля.

Султан Керим