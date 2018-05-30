Голосование за Пашиняна не спасло подельника Саргсяна

Голосование в парламенте 8 мая за кандидатуру нынешнего премьера Никола Пашиняна не смогло спасти бизнес олигарха-республиканца Самвела Алексаняна от проверок.

Как сообщают армянские СМИ, в головном офисе сети супермаркетов "Ереван Сити", принадлежащий Алексаняну, начались обыски. По информации издания Lurer.com, люди в масках, предположительно, сотрудники СНБ Армении, проникли в офис компании, всех сотрудников попросили покинуть помещение. Не исключено, что будет принято решение изъять все компьютеры.

Ранее в прессе муссировалась информация о том, что долгие годы в супермаркетах "Ереван Сити" работали двумя "параллельными" расчетно-кассовыми аппаратами. Часть торговли осуществлялась по расчетно-кассовой системе "Алекс Холдинга", куда входит ритейлер, для которого налог с оборота составляет 20%. Остальная часть торговли велась с помощью мелких "липовых" ИП (индивидуальных предпринимателей), для которых налог составляет 5%, если общий объем оборота не превышает 50 миллионов драмов (110 тысяч долларов).

Напомним, что принадлежащая "Лфику Само" фабрика "Алекс текстиль" тоже участвовала в пашиняновских акциях протеста. Правда олигарху она принадлежит неофициально, а по документам хозяйкой компании является его дочь.

Как видно, ни это, ни голосование в парламенте за оппозиционера не было оценено новыми властями и ответить за воровство и мошенничество "Лфику Само" все же придется.

Султан Керим