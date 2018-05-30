Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Обеспечение активного участия женщин во всех сферах общественной жизни - приоритетная задача азербайджанского руководства

Обеспечение активного участия женщин во всех сферах общественной жизни является приоритетной задачей азербайджанского руководства. Об этом говорится в поздравительном письме Первого вице-президента Мехрибан Алиевой участникам V форума женщин, посвященного 100-летию предоставления избирательного права азербайджанским женщинам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Письмо зачитала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

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