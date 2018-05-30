Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Обеспечение активного участия женщин во всех сферах общественной жизни - приоритетная задача азербайджанского руководства
30 мая 2018 13:01 783
Обеспечение активного участия женщин во всех сферах общественной жизни является приоритетной задачей азербайджанского руководства. Об этом говорится в поздравительном письме Первого вице-президента Мехрибан Алиевой участникам V форума женщин, посвященного 100-летию предоставления избирательного права азербайджанским женщинам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Письмо зачитала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
12:26 342
Соратники Саргсяна разбегаются
11:17 2 498
Пашинян оскорбил председателя парламента Армении
-
29 Май 17:01 82 734
-
29 Май 22:35 44 069
-
29 Май 22:15 15 061
-
29 Май 17:45 12 972
-
29 Май 15:26 5 674