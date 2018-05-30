Али Ахмедов: Женщины вносят особый вклад в развитие азербайджанского общества

Одна из стоящих задач - увеличение вклада женщин в развитие предпринимательства в Азербайджане.

Об этом в среду во время выступления на V форуме женщин, посвященном 100-летию предоставления избирательного права азербайджанским женщинам, сказал вице-премьер, заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, необходимо более активное участие женщин в инновационной деятельности.

Али Ахмедов сказал, что 2018 год был объявлен в Азербайджане Годом Азербайджанской Демократической Республики.

"Это неслучайно. Тем самым азербайджанский народ выразил глубокое уважение к этому периоду нашей истории. Хотя Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала недолго, ее традиции продолжают жить", - сказал вице-премьер.

Али Ахмедов отметил, что сегодня женщины вносят особый вклад в развитие азербайджанского общества.

"Во многих сферах деятельности процент участия азербайджанских женщин больше, чем мужчин. Число женщин, работающих в сферах образования, здравоохранения, намного больше числа мужчин. Конечно, мы гордимся всем этим. Но в то же время мы должны смотреть вперед. Появляются новые задачи в обеспечении прав женщин", - добавил вице-премьер.

Должно беспокоить, сказал Али Ахмедов, что в азербайджанском парламенте женщины составляют менее 20 процентов, в муниципалитетах - не более 40 процентов.

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