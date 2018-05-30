Вышла в свет 60-ая книга многотомника "Ильхам Алиев. Наша цель - развитие"

Государственный долг некоторых стран составляет 100 процентов их внутреннего валового продукта и даже больше. Страны, постоянно берущие в долг, должны возвращать его. В таком случае они, в первую очередь, пытаются возвратить этот долг за счет сокращения социальных программ и урезания заработной платы. Поэтому социально-гуманитарные аспекты экономического развития, а также экономического спада должны подвергнуться очень серьезному анализу. Наш опыт заключается в том, что при проведении экономических реформ мы опираемся только на свои внутренние возможности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это цитаты из речи Президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия III Бакинского международного гуманитарного форума, прошедшего 31 октября 2013 года в Центре Гейдара Алиева в Баку, опубликованы в вышедшей из печати 60-й книге многотомника "Ильхам Алиев. Наша цель - развитие".

Материалы 60-й книги многотомника, ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджана, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с октября по декабрь 2013 года.

В этом томе собраны материалы о встречах главы государства с официальными лицами государств и правительств, приехавших в нашу страну для участия в III Бакинском международном гуманитарном форуме, церемонии подписания итогового инвестиционного решения по "Шах Дениз-2", а также влиятельными общественно-политическими и государственными деятелями, приехавшими с визитом в Баку представителями ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества и компании ВР.

В книгу вошли также материалы об официальных визитах Президента Азербайджана в Турцию, Украину, о его рабочих визитах в Австрию, Литву, а также о встречах, заявлениях для печати, церемонии подписания документов в ходе официального визита Президента Беларуси в Азербайджан.

В данном томе нашли отражение обращения главы государства к участникам ряда престижных мероприятий, проводимых Баку, в том числе участникам IV Конференции министров, ответственных за вопросы о детях стран-членов ИСЕСКО, VIII сессии межправительственного комитета по сохранению нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, XIV съезда азербайджанских учителей, Республиканской конференции "Русская община - 20 лет в семье народов нового Азербайджана" и других мероприятий. Кроме того, размещены материалы об участии Президента Азербайджана в церемонии открытия Православного религиозно-культурного центра Бакинской и Азербайджанской епархии, об участии главы государства в XIX Азербайджанской международной выставке телекоммуникационных и информационных технологий "Bakutel-2013", а также тексты различных выступлений и речей.

В книге также собраны материалы об участии Президента Ильхама Алиева в церемониях открытия туристических инфраструктурных объектов в Гусаре и Губе, транспортной инфраструктуры в Баку и др.

В книгу вошли также "Примечания", "Указатель личных имен", "Указатель географических названий".

При подготовке тома, напечатанного в издательстве "Азернешр", были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).