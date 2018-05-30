Бахар Мурадова: Азербайджанские женщины отдают свою жизнь за сохранение территориальной целостности страны

Уже 26 лет, как часть территории Азербайджана находится под оккупацией. Хотя за прошедшие 100 лет были достигнуты масштабные успехи, в полной мере ощутить эти успехи не позволяет единственная проблема - нагорно-карабахский конфликт.

Об этом в среду во время выступления на V форуме женщин, посвященном 100-летию предоставления избирательного права азербайджанским женщинам, сказала заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахар Мурадова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сегодня международное сообщество замалчивает важность соблюдения принципов международного права, что является приоритетом в решении таких проблем, как нагорно-карабахский конфликт. Таким образом, такое замалчивание приводит к армянской агрессии, армянской оккупации", - отметила Мурадова.

"Как подчеркнул Президент Азербайджана на состоявшемся на днях мероприятии, если бы все богатства, которыми обладал Азербайджан, были бы в его руках, страна использовала бы все свои энергетические ресурсы для решения своих проблем, сегодня Азербайджан стал бы наиболее развитой и демократической страной", - отметила Мурадова.

По ее словам, азербайджанские женщины внесли свой вклад в сохранение территориальной целостности.

"Женщины, которым было присвоено звание Национального героя, показали, что не отстают от мужчин в этом вопросе. Азербайджанские женщины отдают свою жизнь за сохранение независимости и территориальной целостности страны", - добавила Мурадова.

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