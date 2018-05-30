Австралийским парламентариям рассказали о 100-летии АДР

Председатель межпарламентской группы дружбы Австралия-Азербайджан Крег Келли, выступая на парламенте Австралии, сказал, что 28 мая исполнилось 100 лет со дня создания Азербайджанской Демократической Республики.

Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Австралии, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутат рассказал о том, что созданная в 1918 году АДР была первой парламентской демократией в мусульманском мире.

Келли с сожалением отметил короткий период существования демократической республики и сказал, что она пала в результате оккупации советской армией. Келли добавил, что в Азербайджане полностью обеспечиваются права женщин и что страна развивается на основе светских принципов. Келли подчеркнул свое восхищение экономическим развитием, достигнутым в Баку.

Австралийский депутат выразил надежду на дальнейшее устойчивое развитие демократии и экономики в Азербайджане, расположенном в важном геополитическом регионе. По его словам, успехи Азербайджана, достигнутые в различных сферах, стали примером для других государств.

Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, депутат подчеркнул важность его решения на основе взаимного диалога и соответствующих резолюций ООН.