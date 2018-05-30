Президент Афганистана: Азербайджан после обретения независимости достиг большого развития

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Для меня честь от имени народа Афганистана передать самые искренние поздравления вам и в вашем лице народу Азербайджана по случаю вашего национального праздника - Дня Республики. Азербайджанская Республика после обретения независимости достигла большого и значительного развития. Счастлив, что наши народы находятся рядом друг с другом как близкие друзья. Желаю еще большего расширения связей между нашими странами. Верю, что Азербайджанская Республика под вашим мудрым руководством будет еще более развиваться. Ваше превосходительство, желаю вам здоровья, успехов, дружественному народу Азербайджана желаю благосостояния и прогресса", - говорится в поздравлении.