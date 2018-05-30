Эльмар Мамедъяров встретился с председателем Генассамблеи ООН - ФОТО

На Wall Street в Нью-Йорке накануне состоялась торжественная церемония поднятия флага Азербайджана с участием министра иностранных дел страны Эльмара Мамедъярова.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии приняли участие глава постоянного представительства Азербайджана в ООН Яшар Алиев, посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, официальные лица мэрии Нью-Йорка, представители азербайджанской диаспоры и общественности в США.

Выступивший на мероприятии глава МИД Азербайджана рассказал о создании АДР и сегодняшних достижениях Азербайджана и добавил, что если бы создатели АДР были сегодня живы, то гордились бы современным Азербайджаном.

В ходе своего визита Мамедъяров встретился с председателем Генеральной ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком.

Глава МИД Азербайджана рассказал о текущем положении в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, подчеркнул неприемлемость статус-кво, как отмечали страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Мамедъяров подчеркнул важность обеспечения верховенства закона в межгосударственных отношениях, выполнения всеми государствами своих обязательств согласно Уставу ООН, а также неприемлемость попыток изменить международно признанные границы государств путем применения силы и присвоить территории.

В тот же день с участиеv главы МИД Азербайджана состоялся прием по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики и Дня Республики. В приеме приняли участие руководители ООН, послы-главы представительств стран-членов ООН, общественно-политические деятели, представители мэрии города Нью-Йорк, члены азербайджанской диаспоры.

Яшар Алиев рассказал о периоде АДР и отметил, что суверенный Азербайджан является достойным и ответственным членом ООН.

Эльмар Мамедъяров отметил, что АДР стала первой парламентской республикой на мусульманском Востоке, и рассказал о создании в этот период государственных учреждений, Бакинского государственного университета, об отправке представителей молодежи в ведущие университеты мира для получения образования посредством государственной стипендии, обеспечении фундаментальных прав и свобод, о предоставлении женщинам избирательного права. Министр также рассказал о признании де-факто АДР на Парижской мирной конференции и деятельности на дипломатическом уровне, восстановлении независимости Азербайджана, который является достойным наследником АДР. Министр отметил, что, несмотря на захват и оккупацию Арменией части азербайджанских территорий, страна успешно развивается под руководством Президента Ильхама Алиева на основе наследия государственности Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Выступивший на мероприятии Лайчак поздравил народ и Азербайджанское государство с Днем Республики и 100-летием создания Азербайджанской Демократической Республики. Лайчак отметил, что Азербайджан сегодня играет активную роль в международных отношениях и системе ООН, вносит существенный вклад в укрепление межцивилизационного диалога и поощрение мультикультурализма.

Мероприятие продолжилось презентацией образцов национальной кухни и культуры Азербайджана.