МИД России отреагировал на высказывания Армении от имени МГ ОБСЕ - ДЕТАЛИ

Сопредседательство Минской группы ОБСЕ имеет свои подходы к урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, которые неоднократно озвучивались, в том числе российскими представителями.

Об этом сказали в среду Trend в министерстве иностранных дел России, комментируя недавнее заявление армянской стороны о том, что непосредственное участие в переговорах незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, якобы даст возможность обеспечить устойчивый мир и что об этом якобы даже говорили сопредседатели Минской группы ОБСЕ, передает Day.Az.

"Армения, как и Азербайджан, - член Минской группы ОБСЕ. Заявления по нагорно-карабахскому урегулированию ее официальных лиц являются позицией одной из сторон переговорного процесса. Сопредседательство Минской группы имеет свои подходы, которые неоднократно озвучивались, в том числе российскими представителями", - сказали в МИД России.

Ранее глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал, что для международной общественности подобные несерьезные и необоснованные заявления Армении в очередной раз являются свидетельством того, что в процессе урегулирования конфликта Армения проводит деструктивную политику, занимается популизмом и политической авантюрой.

"Стороной конфликта, несущей международную правовую ответственность за применение силы против Азербайджана и военную оккупацию его территорий, является именно Армения. И то, что Азербайджан более 25 лет ведет переговоры с захватчиком - Арменией, является самой большой уступкой стране-агрессору. Прекращение политики оккупации и этнической чистки и вывод своих войск с оккупированных азербайджанских земель согласно требованиям резолюций Совбеза ООН обеспечат установление мира и безопасности в регионе", - отметил Гаджиев.