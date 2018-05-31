В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
Президент Пакистана Mамнун Хусейн поздравил Президента Ильхама Алиева.
"Очень рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника - Дня Республики.
Между Пакистаном и Азербайджаном существуют тесные братские связи, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве. Уверен, что двусторонние отношения между нашими странами в предстоящие годы будут усиливаться в общих интересах наших народов.
Ваше превосходительство, под Вашим мудрым руководством Азербайджан сегодня уверенно идет вперед по пути прогресса и развития. Мы в Пакистане разделяем радость этого праздничного дня вместе с нашими азербайджанскими братьями.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому азербайджанскому народу - устойчивого развития и благосостояния.
Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое высочайшее почтение к Вам", - говорится в поздравлении.
Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил Президента Ильхама Алиева.
"Позвольте передать Вам самые искренние поздравления по случаю 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики. Желаю, чтобы этот праздник принес Вам и азербайджанскому народу долговременное благополучие и прогресс.
Рад отметить многолетние искренние отношения между Индонезией и Азербайджаном, основанные на взаимном доверии и уважении. Надеюсь, что мы и в будущем будем вместе работать во имя прогресса и процветания наших народов, укреплять наше двустороннее и многостороннее сотрудничество.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравлении.
Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов поздравил Президента Ильхама Алиева.
"Примите мои искренние поздравления с национальным праздником Азербайджана - Днем Республики.
С образованием Азербайджанской Демократической Республики 28 мая 1918 года было положено начало азербайджанской государственности. За прошедшее время Азербайджан достиг значительных успехов и может гордиться своими достижениями в экономике, науке и культуре. Благодаря Вашей мудрой и взвешенной политике Азербайджанская Республика достигла значительных успехов в государственном строительстве, социально-экономическом развитии и укреплении страны на международной арене.
Желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, счастья и благополучия, а Азербайджанской Республике - вечного процветания, мира и благоденствия", - говорится в поздравлении.
Президент Палестины, председатель Исполнительного Комитета Организации Освобождения Палестины Maхмуд Аббас поздравил Президента Ильхама Алиева.
"От имени Государства и народа Палестины, от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления по случаю 100-летия образования вашей Республики, выражаю Вам глубокое почтение за позицию солидарности, являющуюся поддержкой прав нашего народа, горжусь прочными братскими узами, соединяющими наши страны и народы. Развитие этих связей во взаимных интересах наших стран и народов, открытие новых горизонтов во всех сферах и укрепление взаимного сотрудничества всегда будет находиться в центре нашего внимания.
Примите мои самые искренние поздравления. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а Вашей стране и народу - высокого прогресса и благосостояния", - говорится в поздравлении.
Капитаны-регенты Сан-Maрино Стефано Пальмиери, Maттео Чиаччи поздравили Президента Ильхама Алиева.
"Передаем Вам самые искренние поздравления по случаю 100-летней годовщины создания Азербайджанской Демократической Республики, желаем Вам благоденствия, а дружественному азербайджанскому народу - благосостояния и прогресса.
Ваше превосходительство, просим принять наше высочайшее почтение к Вам", - говорится в поздравлении.
Президент турецкой компании TEKFEN İnşaat Левент Кафкаслы поздравил Президента Ильхама Алиева.
"Очень рад от имени компании TEKFEN İnşaat и от себя лично передать искренние пожелания и поздравления Вашему превосходительству и азербайджанскому народу по случаю Вашего национального праздника - Дня Республики и 100-летия провозглашения Азербайджанской Демократической Республики.
В результате проводимой благодаря Вашему большому труду политики, отражающей национальные интересы азербайджанского народа, Азербайджан занял достойное место в мире, стал активным и авторитетным членом международного сообщества. Наша компания гордится тем, что уже более 23 лет в условиях образцовой стабильности реализует крупномасштабные проекты в Азербайджанской Республике, которая с каждым годом модернизируется, день ото дня повышает свой международный авторитет, становится все более открытой для иностранных инвестиций. Выражаем готовность и в будущем служить еще более стремительному развитию дружественного и братского Азербайджана.
Разделяя радость народа в связи с проведением на высоком уровне 100-летия образования Азербайджанской Демократической Республики, считаем честью организовать концерт под названием "100 лет" Филармонического оркестра Текфен, посвященный этому знаменательному и историческому событию.
Уважаемый господин Президент, еще раз поздравляю Вас, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, больших успехов в почетной деятельности, а Азербайджанской Республике - постоянного мира, благосостояния и благополучия", - говорится в поздравлении.
Председатель Демократической партии Moлдовы Влад Плахотнюк поздравил Президента Ильхама Алиева.
"От имени Демократической партии Молдовы и от себя лично поздравляю Вас и Ваш народ со 100-летием образования Азербайджанской Демократической Республики.
Этот знаменательный юбилей является еще одной возможностью продемонстрировать глубокое почтение и привязанность граждан страны к своей истории, а также подумать о том, как двигать страну вперед по пути благосостояния и развития.
B этот праздничный день могу еще раз с уверенностью сказать, что отношения между Aзербайджаном и Молдовой и в предстоящие годы будут устойчиво развиваться в позитивном русле.
Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое высочайшее почтение к Вам", - говорится в поздравлении.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поздравил Президента Ильхама Алиева.
"Примите искренние поздравления с государственным праздником - Днем Республики.
Ваша созидательная деятельность и трудолюбие жителей Азербайджана сегодня во многом способствуют сохранению мира и стабильности в республике, развитию экономики и улучшению жизни людей.
В этот знаменательный день желаю Вам и всему азербайджанскому народу крепкого здоровья, добра, мира и благополучия, а Вашему прекрасному краю - дальнейшего экономического процветания, сохранения и преумножения добрых традиций развития духовности и культуры. Успехов Вам во всех делах и начинаниях на благо Азербайджанской Республики", - говорится в поздравлении.
Президент Эстоннии Керсти Кальюлайд поздравила Президента Ильхама Алиева.
"Передаю Вам и Вашему народу самые добрые пожелания и поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.
Желаю, чтобы предстоящие годы стали для Вас и Вашей страны благополучными и счастливыми", - говорится в поздравлении.
Президент Болгарии Румен Радев поздравил Президента Ильхама Алиева.
"Примите мои самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики и 100-й годовщины Азербайджанской Демократической Республики, пожелания благополучия Азербайджану и его народу.
Высоко оцениваю дружественные связи, налаженные во время визита в Вашу страну в октябре 2017 года.
Уверен, что тесные связи между Республикой Болгария и Азербайджанской Республикой и впредь будут развиваться в духе дружбы и доброй воли в интересах наших народов.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в высшей государственной деятельности на пути прогресса и развития Азербайджанской Республики.
Уважаемый господин Президент, прошу принять мое глубочайшее почтение", - говорится в поздравлении.
Президент Латвии Раймондс Вейонис поздравил Президента Ильхама Алиева.
"Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю 100-летия провозглашения Азербайджанской Демократической Республики, желаю Вашей стране и народу мира и благополучия.
Очень рад видеть конструктивное сотрудничество между Латвией и Азербайджаном. Пользуясь случаем, хотел бы выразить уверенность в дальнейшем развитии наших политических, экономических и культурных связей во имя взаимной пользы наших граждан.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам", - говорится в поздравлении.
Председатель Комитета по делам религии и вакуфов Палаты представителей Арабской Республики Египет, руководитель межпарламентской группы дружбы Египет-Азербайджан профессор др.Усама аль-Абд поздравил Президента Ильхама Алиева.
"Рад от имени членов группы дружбы парламента Египта и от себя лично передать Вам сердечные поздравления по случаю национального праздника Вашего народа и 100-летия образования Азербайджанской Демократической Республики. Желаем Вам здоровья, счастья и успехов на пути осуществления желаний братского азербайджанского народа.
Господин Президент, мы являемся свидетелями успешных реформ в период Вашего руководства дружественной Азербайджанской Республикой, а также укрепления международной позиции, единства и независимости Азербайджана благодаря Вашим усилиям в стране и на международной арене. В результате проявляемого Вами почтительного отношения к национальным, культурным ценностям и ценностям религиозного плюрализма Азербайджан превратился в один из главных центров межрелигиозного и межцивилизационного диалога в регионе и мире.
Просим Аллаха ниспослать Вам успехов для еще большего развития и процветания Вашей страны в интересах братского азербайджанского народа, желаем братской стране постоянного мира и благополучия.
Да поможет нам Аллах на пути расширения двусторонних связей между парламентами Египта и Азербайджана во всех областях.
Выражая почтение и уважение к Вашей благородной личности, желаем развития и благополучия нашим братским странам в период мудрых руководителей обоих государств", - говорится в поздравлении.
Глава Автономно-территориального образования Гагаузия Молдовы Ирина Влах поздравила Президента Ильхама Алиева.
"От имени Исполнительного комитета Автономно-территориального образования Гагаузия передаю Вам глубокое уважение и почтение.
Многоуважаемый господин Президент, от имени руководства и населения Автономно-территориального образования Гагаузия передаю Вам искренние поздравления по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики. Эта славная и важная дата навсегда останется в памяти азербайджанского народа как один из самых ярких и знаменательных дней.
Образование Азербайджанской Демократической Республики стало символом единства многонационального азербайджанского народа, его веры в свободу и справедливость.
Сегодня Азербайджанская Республика - независимая страна, обладающая уникальной историей и необычным культурным наследием. Она отличается не только своей неповторимой и незаменимой красотой и землей, но и тем, что является первым демократическим государством на мусульманском Востоке.
От всей души желаю Вам и всем жителям Азербайджанской Республики крепкого здоровья, стабильности и спокойствия, веры в будущее.
Пусть на прекрасной азербайджанской земле всегда господствуют мир и благополучие, единство и взаимопонимание! Пусть этот праздник переполнит сердце каждого жителя Азербайджана гордостью за единство, дружбу, принадлежность к богатой и демократической семье!
Господин Президент, пользуясь случаем, еще раз выражаю Вам свое глубокое почтение и уважение", - говорится в поздравлении.
Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Рамиль Гасан поздравил Президента Ильхама Алиева.
"От имени Секретариата Тюркского совета и от себя лично сердечно поздравляю Вас и азербайджанский народ с национальным праздником Азербайджанской Республики - Днем Республики, передаю наилучшие пожелания.
Наша республика, которая отмечает свое столетие, благодаря Вашей успешной политике и лидерству стала одной из самых развитых стран региона и с каждым днем все более укрепляет свое место и авторитет на мировой арене.
В то же время с удовольствием отмечаю Вашу постоянную поддержку Тюркскому совету и хочу подчеркнуть, что в результате вносимого Вами существенного вклада единство тюркского мира еще более укрепилось, и наши многосторонние связи вступили в новый этап.
Ваше превосходительство, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в высшей государственной деятельности, а азербайджанскому народу - благосостояния и процветания", - говорится в поздравлении.
Лидеры еврейской общины Лос-Аджелеса поздравили Президента Ильхама Алиева.
"Мы, лидеры еврейской общины Лос-Анджелеса, сердечно поздравляем Вас по случаю 100-летней годовщины Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920), являющейся первой светской республикой в мусульманском мире, и первой мусульманской страной, предоставившей женщинам право голосования (1919).
Очень рады, что азербайджанский народ отмечает эту историческую годовщину со своим восстановившим независимость и процветающим государством - Азербайджанской Республикой.
За 27 лет после распада Советского Союза Азербайджан укрепил свою независимость, превратился в важную экономическую силу и влиятельное государство на международном уровне.
Мы высоко ценим отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и США, которые продолжают сотрудничество во многих важных областях - от обеспечения энергетической безопасности до борьбы с международным терроризмом и диверсификации экономики.
В то же время, мы высоко ценим тесные дружественные отношения между Азербайджаном и Израилем, являющимся одним из первых государств, признавших в начале 1990-х годов независимость Азербайджана и учредившим в Баку свое посольство. За прошедший период азербайджано-израильское партнерство, развиваясь, охватило ряд сфер, имеющих важное значение для обеих стран.
Эти образцовые двусторонние отношения, а также связи между народами двух стран, усиливаясь с каждым днем, привели к образованию нерушимых и прочных мостов.
Проживающая в Азербайджане более двух тысяч лет древняя еврейская община играет важную роль в сохранении этих мостов между Азербайджаном и Израилем, что является уникальным феноменом. Несмотря на расположение в нестабильном регионе, в Азербайджане нет никаких форм антисемитизма, мусульмане, евреи и христиане, обладая всеми правами и свободами, мирно сосуществуют в условиях стабильности и безопасности, что является наглядным свидетельством наличия в Азербайджане атмосферы межрелигиозной гармонии, толерантности и взаимоуважения. Ваше дальновидное лидерство и показываемый вами пример того, что эти гармонирующие друг с другом ценности являются не исключением, а повседневным образом жизни, заслуживают большого одобрения.
Еврейская община Лос-Анджелеса поддерживает открытый диалог и тесные отношения с генеральным консульством Азербайджана по ряду политических и культурных вопросов, в том числе в области информирования здесь местных общин о проявляемом в Вашей стране большом уважении к еврейской общине и крепком партнерстве Азербайджана с Государством Израиль.
Еще раз поздравляем Вас с этой исторической годовщиной, желаем Вам и Вашей стране больших успехов и постоянного прогресса", - говорится в поздравлении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!