ЕС назвал перспективные сферы для сотрудничества с Азербайджаном - ПОДРОБНОСТИ

Позиция Азербайджана в качестве регионального транспортного узла открывает много возможностей для бизнеса, сказали эксклюзивно Trend в Еврокомиссии.

Собеседник агентства отметил, в настоящее время в Азербайджане работают свыше 300 компаний из более чем 20 государств-членов ЕС.

"На долю ЕС приходится около 50 процентов общего объёма внешней торговли Азербайджана. При этом двусторонние торговые потоки составили более 11 миллиардов евро в 2017 году (1,7 миллиарда евро пришлось на экспорт ЕС в Азербайджан, а 9,4 миллиарда евро - на импорт из Азербайджана в ЕС). Основную часть (98 процентов) импорта ЕС из Азербайджана составляет нефть и цветные металлы, в то время как основными статьями экспорта ЕС в Азербайджан (почти 45 процентов) - это машинное оборудование и химические продукты", - сказал представитель Европейской комиссии.

Собеседник агентства отметил, что ЕС также является крупнейшим инвестором в Азербайджане: за последние 11 лет государства-члены ЕС инвестировали свыше 20 миллиардов долларов в Азербайджан, что составляет 46 процентов от общего объема прямых иностранных инвестиций в страну. Сегодня ЕС является крупнейшим иностранным инвестором, как в нефтяной, так и в ненефтяной сектор.

"И хотя эти цифры обнадеживающие, можно сделать немало для еще большего улучшения инвестиционного климата Азербайджана. В частности, позиция страны как транспортного узла предоставляет множество возможностей для бизнеса. Промышленность, транспорт, сельское хозяйство, информационные технологии, туризм, образование и здравоохранение являются перспективными сферами для будущего экономического сотрудничества между ЕС и Азербайджаном", - сказал представитель Европейской комиссии.

Представитель Еврокомиссии отметил, что для достижения этой цели Азербайджан должен продолжить работу в направлении диверсификации своей экономики, чтобы обеспечить переход страны к устойчивой модели роста ненефтяного сектора, основанной на частном секторе.

"Правительство Азербайджана предприняло определенные меры в этом направлении. Кроме того, предусматриваются реформы в различных секторах. ЕС готов поделиться своим опытом и тем самым поддержать Азербайджан в этих усилиях", - добавил представитель Европейской комиссии.

В этой связи собеседник агентства считает, что начало переговоров в феврале 2017 года о новом двустороннем всеобъемлющем соглашении придало новый импульс сотрудничеству между ЕС и Азербайджаном.

"Новое соглашение заменит действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Основной целью торговых переговоров является создание более прочной основы для приведения экономики Азербайджана в соответствие со стандартами ЕС и международными стандартами, а также для обеспечения долгожданного будущего членства страны во Всемирной торговой организации. Соглашение должно привести к уменьшению барьеров для торговли, улучшению бизнес-среды и поощрению устойчивого развития на благо граждан", - добавил собеседник агентства.

Отметим, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.