Армения столкнулась с новой опасностью

В Армении имя "Сакулик" давно стало нарицательным и означает молодой карьерист, лишенный интеллекта и знаний, однако служащий в вузах защите интересам руководства и властей. "Сакулика" постоянно используют для применения грубой силы, давления, террора.

На днях в Армении произлшел случай, который взбудорожил армянский сегмент соцсетей. Дело в том, что в Ереванском государственном университете не прекращается акция протеста студентов против ректора ЕГУ Арама Симоняна. Студенты требуют его отставки, ректор сопротивляется, дело даже дошло до того, что для Арама Симоняна вызвали скорую помощь. Никто не оспаривает право молодежи на изъявление своей воли и желаний. Арам Симонян сам должен найти общий язык с демонстрантами.

Но, как отмечают армянские СМИ, невозможно не оспорить прямое и косвенное вмешательство в происходящее государственного аппарата.

К примеру, вчера протестные действия проходили при непосредственном участии руководителя офиса первого вице-премьера Армении Ваана Костаняна и пресс-секретаря Карписа Пашояна. Если к сказанному добавить косвенное участие министра образования и науки Армении Араика Арутюняна и руководителя контрольной службы правительства Давида Санасаряна, то случившее иначе как политическим преследованием не назовешь. А в условиях такого преследования врачи уж точно не спасут ректора ЕГУ.

По этому поводу вуз распространил заявление, в котором, в частности, говорится: "Правового обоснования отставки представлено не было, было представлено обоснование, исходящее из политического требования. Полагаем, такой стиль действия курируется новоизбранными властями РА, что считаем неприемлемым и опасным".

Что же получается?

Безусловно, у ректора Ереванского государственного университета Арама Симоняна были свои "сакулики", и они в свое время испортили немало крови другим. Но теперь в Армении наступили новые времена, и одним из последствий этого нового времени стало то, что требующие отставки ректора студенты своими действиями довели Арама Симоняна до больницы.

Нынче ректор ЕГУ находится в реанимационном отделении и имеет проблемы с сердцем. К тому времени в в социальных сетях прозвучали обвинения в адрес демонстрантов, осуждающие их за жесткое отношение и насильственные действия, нанесшие ущерб здоровью человека. И, должно быть, понимая, что в обвинениях людей есть довольно высокая доля правды, один из организаторов инициативы "ЕГУ Рестарт" (требующей отставки ректора и предъявляющей другие претензии) Давид Петросян на своей странице в Facebook вчера написал: "Желаем здоровья и в знак содействия прекращаем акции протеста. Зал научного совета продолжает оставаться освобожденной студенческой территорией. Территория открыта для подготовки к экзаменам. Мы готовы с радостью встретиться также с нашими преподавателями".

Как пишут армянские СМИ, этот Давид Петросян - "Сакулик" нового времени. Он заслужил право называться так.

Как пишут в армянских соцсетях, этот парень не только преисполнен мстительностью за свои прежние неудачи, но и претендует стать инструментом, который обеспечит в ЕГУ утверждение пашиняновских устоев. А это уже революцией не назовешь. "Сакулики" не способны осуществлять честные цели. Их задача - утверждение нечестности.

Как утверждают армянские эксперты, это опасно для Армении. Опасно как для ректора, так и для Пашиняна. Для освобождения Арама Симоняна с работы есть, по меньшей мере, 400 честных способов, между тем революционеры выбрали самый жесткий и самый короткий путь. С другой стороны, своими действиями члены команды Никола Пашиняна превращают Арама Симоняна в политически преследуемого, тогда как он, по утверждению многих, обычный уголовник.

Садиг Ахмедов