Армянский контрактник погиб в ДТП в оккупированном Карабахе

На оккупированных территориях Азербайджана в ДТП погиб солдат-контрактник.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, 26-летний Сурен Айвазян служил по контракту в одной из частей ВС Армении, дислоцированных в оккупированном Карабахе.

С целью выяснения обстоятельств произошедшего ведется следствие.