Армянский контрактник погиб в ДТП в оккупированном Карабахе

31 мая 2018 11:13

На оккупированных территориях Азербайджана в ДТП погиб солдат-контрактник.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, 26-летний Сурен Айвазян служил по контракту в одной из частей ВС Армении, дислоцированных в оккупированном Карабахе.

С целью выяснения обстоятельств произошедшего ведется следствие.

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