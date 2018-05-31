Армянский контрактник погиб в ДТП в оккупированном Карабахе
31 мая 2018 11:13 208
На оккупированных территориях Азербайджана в ДТП погиб солдат-контрактник.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, 26-летний Сурен Айвазян служил по контракту в одной из частей ВС Армении, дислоцированных в оккупированном Карабахе.
С целью выяснения обстоятельств произошедшего ведется следствие.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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