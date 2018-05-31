Запад приструнивает Никола Пашиняна

Содокладчики по вопросу Армении в Парламентской ассамблее Совета Европы Джузеппе Галати и Юлия Ловочкина 23-25 мая были в Армении.

Как пишут армянские СМИ, целью визита был сбор фактов. Приехали понять, что происходит в Армении, насколько революционер Никол Пашинян соответствует их критериям.

Теперь они обобщают свои наблюдения, заявляя, что ожидают в Армении глубокие и быстрые перемены, поставленные перед новыми властями народом.

Но, похоже, содокладчикам в новой Армении понравилось не все. Даже можно сказать, многое им просто не понравилось. И после некоторых формулировок общего характера они спешат перечислить наиболее важные.

Как отмечают армянские экчперты, в этом ряду примечательна, в частности, эта: "Содокладчики подтвердили свою озабоченность в связи с распространенными в социальных сетях "словами ненависти" в отношении бывших властей и призвали все политические силы критиковать это явление".

Европейские дипломаты указывают именно то, что долгое время было одним из важнейших оружий команды Пашиняна для сведения счетов с оппонентами и инакомыслящими. И если под давлением Запада они откажутся от этого разобщающего инструмента, то очень трудно представить, с помощью какого инструмента смогут работать столь же эффективно.

Другое требование содокладчиков относилось к внеочередным выборам. И здесь, похоже, не все так гладко. Пашиняну крайне необходимы эти выборы, и чем раньше, тем лучше. Но в Европе придерживаются иного мнения. Они утверждают, что по критериям Венецианской комиссии до внеочередных выборов необходимо дать достаточно времени политическим силам.

"Должны быть сохранены критерии Венецианской комиссии, согласно которым до начала выборов должно быть стабилизировано избирательное законодательство, равно как и нужно дать политическим силам достаточно времени для подготовки к внеочередным выборам".

Иными словами, желания Пашиняна мало, есть предусловия и указания, нарушение которых не поощряется. И теперь Никол Пашинян должен сделать серьезный выбор: либо сопротивляться Западу для сохранения власти, либо уступить, но подумать о том, каким в таком случае будет его запасной шаг.

Садиг Ахмедов