Президент Ильхам Алиев принял зампомощника госсекретаря США
31 мая 2018 11:50 190
31 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Бриджет Бринк..
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
12:06 176
Пашинян начал мстить бывшим соперникам
11:18 442
Запад приструнивает Никола Пашиняна
-
30 Май 12:39 42 328
-
30 Май 20:05 21 292
-
30 Май 23:02 11 747
-
30 Май 13:01 10 841
-
30 Май 17:58 10 189