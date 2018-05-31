Новая оппозиция Армении: "У Пашиняна погоны не отвалились бы..."

"У Пашиняна погоны не отвалились бы, если бы он извинился", - заявил вице-спикер Национального собрания Армении, пресс-секретарь Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов, говоря о неприглашении руководства парламента на мероприятия, организованные по случаю Первой Республики, передает Day.Az со ссылкой на Радио Азатутюн.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что премьер-министр Никол Пашинян намеренно не пригласил председателя Национального собрания Ара Баблояна, его заместителей, в том числе и самого Шармазанова на организованные в мемориальном комплексе "Спардарапат" праздничные мероприятия и было ли это давлением на оппозицию, вице-спикер парламента сказал: "Во-первых, является ли это давлением на оппозицию или нет, покажет время. Я квалифицирую это как неуважительное отношение к Национальному собранию, к Совету Национального собрания, я как минимум ожидал не слов о том, что произошло недоразумение, а затем того, чтобы, извините за выражение, катили бочку на предыдущие власти, а более достойного ответа".

На вопрос, ожидал ли он извинений, вице-спикер ответил: "В том числе и извинений. Разве не было такого, когда я приносил извинения? Только сильные люди просят прощения. Когда я был во власти, я по многочисленным поводам приносил извинения за свои ошибки, упущения - и журналистам, и оппозиции. Погоны не отвалились бы, если бы он извинился, потому что это отношения между коллегами. Вопрос в этом".