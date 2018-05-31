Произведения Лейлы Алиевой представлены в экспозиции одного из лучших декораторов мира Кирилла Истомина "LivingwithArt - ФОТО

В художественной галерее Port Baku Mall в рамках Бакинского шопинг-фестиваля представлена персональная выставка одного из лучших декораторов мира Кирилла Истомина "LivingwithArt", которая создана под впечатлением произведений вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, общественные деятели, представители культуры и науки, дипломатических миссий, которые с большим интересом ознакомились с выставкой.

Произведение Лейлы Алиевой "Дерево", написанное на холсте масляными красками, три миниатюры "Птицы", а также "Летающая рыба", "Мечта", "Птица в полете", "Луна" и "История" стали основой для создания Кириллом Истоминым экспозиции-интерьера "LivingwithArt".

Кирилл Истомин подчеркнул, что Лейла Алиева известна в мире не только своей общественной и социальной, но и творческой деятельностью. Произведения Лейлы Алиевой высоко оцениваются ведущими специалистами в области искусства, а произведения, представленные в Париже, Берлине, Лондоне и Москве, достойны самых высоких слов.

"Созданная инсталляция представляет собой жизнь в искусстве, которая совместно с моими дизайнерскими способностями и творческим мастерством Лейлы Алиевой, привела к созданию фантазийной истории интерьера с азербайджанским национальным колоритом. Голубой цвет и идея лазуритового камня - некий коллаж, который в соответствии с представленным симбиозом, придает произведению в форме своеобразной комнаты слои жизненного пространства", - отметил Кирилл Истомин.

На выставке также представлены работы лучших фотографов интерьеров мира, 25 работ студии дизайна Interior Design & Decorating, которые признаны мировым сообществом как одни из шедевров декораторского искусства.

Компания Kirill Istomin Interior Design & Decoration, основанная в 2002 году, занимает лидирующие позиции в области дизайна и декорирования интерьеров. Высокий уровень работы и красота интерьеров Kirill Istomin Interior Design & Decoration отмечены престижными международными премиями. Проекты Кирилла Истомина реализованы в США, Франции, Италии, Объединённых Арабских Эмиратах, России, Швейцарии, Великобритании, Казахстане и т.д., публикуются в лучших журналах мира.

Кирилл Истомин получил образование в знаменитой школе дизайна Parsons School of Design, Нью-Йорк. Еще в студенческие годы Кирилл стал первым и единственным иностранцем, которого мэтр американского декорирования Альберт Хэдли пригласил на работу в свою компанию Parish-Hadley.

В списке клиентов этой легендарной фирмы такие знаменитости, как Брук Астор, Оскар де ла Рента, семья Рокфеллеров, а также Жаклин Кеннеди, по заказу которой оформлялись интерьеры Белого дома.

Уникальный опыт, полученный за десять лет работы в Нью-Йорке, позволил Кириллу Истомину не только основать собственную компанию, но и обрести индивидуальный почерк, который безошибочно узнается в любом из его проектов. При этом спектр стилей, в которых работает декоратор, очень разнообразен. Интерьер от Kirill Istomin Interior Design & Decoration может быть создан в результате вдохновения любой эпохой, от французского art déco до американского гламура. В нем могут прослеживаться черты русской дворцовой классики или, наоборот, яркой современной эклектики. Неизменным остается одно - финальный результат, который соответствует самым высоким требованиям к эстетике, комфорту и красоте жизненного пространства.

Компания работает над проектами разного масштаба: от создания внутренней архитектуры и дизайна интерьеров частных резиденций и представительских офисов до декорирования и обновления отдельных комнат. Для каждого объекта разрабатываются авторская мебель, обои и ткани, заказываются эксклюзивные столовые приборы, постельное белье, аксессуары, а также подбираются редкие предметы искусства.