Сотрудничество Азербайджана и ЕС может стать примером для многих стран бывшего Союза - ЧЕШСКИЙ ЭКСПЕРТ

Опыт сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном может стать примером для многих стран постсоветского пространства.

Об этом сказал Day.Az независимый чешский эксперт Йозеф Новак.

По его словам, усилия которые прилагают стороны для расширения спектра взаимодействия в самых различных сферах, показывают обоюдный интерес в расширении партнерских связей и политического диалога.

"Наглядным подтверждением этого является готовность сторон к подписанию нового соглашения о партнертстве. Полагаю, что предстоящий, официальный документ расширит формат двустороннего сотрудничества, и вместе с тем увеличит число стратегических партнеров ЕС и Азепрбайджана",- отметил эксперт.

По оценкам европейского экономиста, нынешние связи между ЕС и Азербайджаном носят разносторонний и качественный характер, и имеют далеко идущие цели.

"Стороны серьезно работают в направлении развития и расширения транспортных, энергетических проектов.

О необходимости продолжительного сотрудничества периодически заявляют официальные лица ЕС и Азербайджана, и я полагаю, что подписание нового всеобъемлющего соглашения о партнерстве между сторонами откроет важную веху в двусторонних отношениях,и послужит стимулом для иных стран бывшего Союза, у которых пока нет нужного опыта взаимодействия с европейскими странами", - сказал наш собеседник.

В ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

Матанат Насибова