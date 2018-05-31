Над католикосом всех армян нависла угроза "революции"

Призрак революции продолжает бродить по Армении. Добрался он и до "святая святых", "символа идентичности" и "символа армянского самосознания" - Армянской апостольской церкви и "олицетворения совести нации" католикоса Гарегина Второго.

Как пишет газета "Голос Армении", призывы революционным путем идти и свергать католикоса всех армян Гарегина Второго становятся все громче и агрессивнее. С этой целью тиражируются соответствующие публикации, набирающие в Сети прямо-таки рекордное количество просмотров и одобрительных отзывов. Причем, от риторики предлагается перейти к прямым действиям - "чтобы ревностные верующие в ближайшее воскресенье заперли двери церкви и просто не позволили бы бездарному католикосу-приспособленцу Гарегину Второму войти в церковь".

Словом, метод саботажа, апробированный на учителях, не пускавших, скажем, детей на революционные митинги, директорах школ, ректорах вузов и т.д., предлагается перенести в стены Святого Эчмиадзина - духовный центр армянства, пишет издание, прогнозируя что дальше только полный хаос. Закрыть двери, не выпуская ректора ЕГУ, требуя его отставки, закрыть двери церкви, не впуская Католикоса - до какой еще степени беспредела можно дойти? - возмущается "ГА".

Заметим, что армянская церковь - структура чисто политическая, использующая религию в своих целях. И действительно, армянская национальная идея, армянская идентичность тесно связаны с церковью, взращены и вскормлены ею. Именно от нее в национальную идею попали террористические компоненты, а основу ее составили ненависть и мания превосходства. Эти черты изначально отличали армянскую церковь, всегда пользовавшуюся для продвижения своих целей методами террора и политического мошенничества. Не говоря уже о мошенничестве финансовом.

Тем не менее, методы, используемые армянскими "революционерами" против преступной церкви, примечательны и говорят о том, что политический террор находится в инструментарии не только Эчмиадзина. Подобная методика используется новыми властями широко. На днях "демократы" довели до больницы ректора Ереванского государственного университета. ЕГУ бушевал и бастовал несколько дней, а когда ректора-коррупционера заблокировали в зале заседаний и не позволили выйти, его здоровье не выдержало. Таким же способом последователи премьера Пашиняна попытались выкурить из мэрии саргсяновского мэра Тарона Маркаряна. Но у того здоровье оказалось покрепче, и он пока что не сдается, несмотря ни на какие пикеты.

В обоих случаях правоохранительные органы не вмешивались в процесс, позволяя возбужденной молодежи развлекаться как вздумается. А вот интересно, встанет ли полиция на защиту католикоса, если к воротам его штаб-квартиры соберется толпа с лозунгами, "Гарегин, уходи"?

Несомненно, Никол Пашинян не может не знать о деяниях преступной церкви, о творимых за ее дверями беззакониях, разврате и финансовых махинациях. Богатства армянской церкви несоизмеримы с размером жалкого госбюджета Армении, и армянству, получившему таки государственность на заре прошлого века, пора бы уже реформировать эту политическую структуру. Она только тормозит развитие общества и не позволяет самосознанию армянского народа стать более широким и терпимым.

Однако никто в Армении не посмеет сказать этого вслух, в том числе Пашинян. А то еще подумают, что он не армянин...

Зульфугар Ибрагимов