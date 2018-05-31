Избран новый председатель комитета по вопросам молодежи и спорта парламента Азербайджана

31 мая 2018 15:18

Ульви Гулиев избран председателем парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта.

Вопрос об его избрании обсуждался в четверг на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

После обсуждений Ульви Гараев был утвержден на должность председателя парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта.

Напомним, что прежний председатель этого комитета Фуад Мурадов распоряжением главы государства был назначен председателем Госкомитета по работе с диаспорой.

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