Президент Ильхам Алиев: Укрепление исламской солидарности для нас один из основных приоритетных вопросов внешней политики

Укрепление исламской солидарности для нас один из основных приоритетных вопросов внешней политики.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, в четверг на встрече по случаю священного месяца Рамазан с послами и руководителями дипломатических представительств мусульманских стран в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан оказывает в международных организациях поддержку решениям и резолюциям, защищающим интересы всех мусульманских стран, и был инициатором многих из них.

"Организация исламского сотрудничества справедливо высоко оценивает деятельность азербайджанского государства в этом направлении, и неоднократно заявляла, что Азербайджан играет очень важную роль в вопросах исламской солидарности. Укрепление исламской солидарности для нас - один из основных приоритетных вопросов внешней политики. Мы являемся активными членами Организации исламского сотрудничества. Как вы знаете, прошлый год был объявлен в Азербайджане "Годом исламской солидарности". С участием ваших стран в Баку были проведены грандиозные IV Игры исламской солидарности. Эти Игры - не просто спортивное соревнование, они в то же время продемонстрировали единство исламского мира, и мы должны стараться полностью обеспечить единство исламского мира", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана напомнил, что в этом году древний азербайджанский город Нахчыван объявлен столицей исламской культуры.

"Азербайджанский город уже во второй раз удостаивается этого почетного звания. В первый раз этого звания был удостоен город Баку. Это нас очень радует. Это демонстрирует то, что весь мусульманский мир признает Нахчыван как древний азербайджанский край, мусульманский край. Наши важные для всей мусульманской общественности памятники, расположенные в Нахчыване - это памятники мирового значения. Как вы знаете, Азербайджан играет важную роль и в представлении исламской культуры в мире. Выставки, презентации, другие культурные мероприятия, проведенные во многих европейских странах, пропагандируют исламскую культуру, олицетворяют исламские ценности. Мы и впредь будем продолжать эту политику", - сказал Президент Ильхам Алиев.