МИД: Азербайджан готов к субстантивным переговорам с Арменией

Азербайджан готов к субстантивным переговорам с Арменией для достижения продвижения в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в четверг сказал глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, отвечая на запросы СМИ в связи с обращением министра иностранных дел Армении, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Посредством субстантивных переговоров должен быть обеспечен вывод армянских вооруженных сил с оккупированных азербайджанских территорий и возвращение вынужденных переселенцев на свои родные земли", - сказал Гаджиев.

СМИ будут проинформированы в случае поступления предложений о проведении встречи, сказал Хикмет Гаджиев

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.