Президент Ильхам Алиев принял делегацию Еврокомиссии - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию Еврокомиссии, возглавляемую комиссаром по бюджетным вопросам и человеческим ресурсам Гюнтером Оттингером.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Глава государства с удовлетворением вспомнил встречи с Гюнтером Оттингером до этого в Баку и на различных международных мероприятиях.

Подчеркнув важность официального открытия "Южного газового коридора", Президент Ильхам Алиев отметил, что это имеет большое значение с точки зрения обеспечения страной энергетической безопасности Европы, и высоко оценил поддержку ЕС в реализации "Южного газового коридора" и вклад, внесенный Гюнтером Оттингером.

Гюнтер Оттингер передал главе государства приветствия президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Также пожелал главе государства успехов в деятельности в новый президентский период и передал поздравление по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики и официального открытия "Южного газового коридора".

Гюнтер Оттингер с чувством удовлетворения вспомнил плодотворные встречи, проведенные ранее с Президентом Ильхамом Алиевым.

Коснувшись открытия "Южного газового коридора", Гюнтер Оттингер оценил это как очень важное событие и отметил значимость этого коридора с точки зрения соединения Азербайджана и региона с Европой. Комиссар сказал, что "Южный газовый коридор" имеет глобальное значение и реализация этого коридора, в свою очередь, придаст импульс развитию сфер транспорта, сельского хозяйства, ИКТ и туризма в Азербайджане и регионе. Гюнтер Оттингер уверенно подчеркнул, что представляемая им структура и дальше будет поддерживать глобальные и региональные проекты Азербайджана, которые свяжут ЕС с другими регионами мира.

В ходе беседы была выражена надежда на успешное завершение в ближайшее время переговоров по новому соглашению о партнерстве между Азербайджаном и ЕС и на то, что оно охватит сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной, культурной и во всех других сферах, отмечено плодотворное сотрудничество с ЕС в реализации "Южного газового коридора", проведен всесторонний обмен мнениями по вопросам, связанным с созданием и развитием энергетического, инвестиционного, транспортного коридоров, расширением товарооборота.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Жан-Клода Юнкера, попросил передать свои приветствия президенту Еврокомиссии.