Президент Ильхам Алиев наградил группу работников гражданской авиации - СПИСОК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении в связи с 80-летием гражданской авиации Азербайджана группы работников гражданской авиации орденом "Шохрат" и медалью "Терегги" за плодотворную деятельность в сфере авиации.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В связи с 80-летием гражданской авиации Азербайджана, за плодотворную деятельность в области авиации награждены следующие лица:

орденом "Шохрат"

Алиев Саяд Сабир оглу

медалью "Tерегги"

Aбдуллаев Надир Абульфаз оглу

Багиров Самир Анайдын оглу

Бузарова Валерия Власовича

Ахмедова Гюльнара Тельман гызы

Хазарханов Энвер Тапдыг оглу

Гусейнов Агашукюр Алигусейн оглу

Xудавердиев Тофиг Агахан оглу

Гахраманов Ахад Ибрагим оглу

Meхдиев Руфат Абдурахман оглу

Mеджидова Адыля Мамед гызы

Mагеррамов Шахмур Вагуб оглу

Насиров Чодар Насреддин оглу

Рагимов Багир Таги оглу

Самедов Мамедали Гамид оглу

Шукюров Ильхам Сабир оглу

Велиев Низами Хилал оглу.