Президент Ильхам Алиев наградил группу работников гражданской авиации - СПИСОК
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении в связи с 80-летием гражданской авиации Азербайджана группы работников гражданской авиации орденом "Шохрат" и медалью "Терегги" за плодотворную деятельность в сфере авиации.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
В связи с 80-летием гражданской авиации Азербайджана, за плодотворную деятельность в области авиации награждены следующие лица:
орденом "Шохрат"
Алиев Саяд Сабир оглу
медалью "Tерегги"
Aбдуллаев Надир Абульфаз оглу
Багиров Самир Анайдын оглу
Бузарова Валерия Власовича
Ахмедова Гюльнара Тельман гызы
Хазарханов Энвер Тапдыг оглу
Гусейнов Агашукюр Алигусейн оглу
Xудавердиев Тофиг Агахан оглу
Гахраманов Ахад Ибрагим оглу
Meхдиев Руфат Абдурахман оглу
Mеджидова Адыля Мамед гызы
Mагеррамов Шахмур Вагуб оглу
Насиров Чодар Насреддин оглу
Рагимов Багир Таги оглу
Самедов Мамедали Гамид оглу
Шукюров Ильхам Сабир оглу
Велиев Низами Хилал оглу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!