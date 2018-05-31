Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 90-летнего юбилея Исы Муганны
31 мая 2018 19:42 135
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 90-летнего юбилея народного писателя Исы Муганны.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
В июне 2018 года исполняется 90 лет со дня рождения одной из ярких личностей азербайджанской литературы, видного прозаика и сценариста, народного писателя Исы Муганны (Иса Мустафа оглу Гусейнов).
Согласно распоряжению, министерству культуры с учетом предложений Союза писателей Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею Исы Муганны.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!