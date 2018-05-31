Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 90-летнего юбилея Исы Муганны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 90-летнего юбилея народного писателя Исы Муганны.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В июне 2018 года исполняется 90 лет со дня рождения одной из ярких личностей азербайджанской литературы, видного прозаика и сценариста, народного писателя Исы Муганны (Иса Мустафа оглу Гусейнов).

Согласно распоряжению, министерству культуры с учетом предложений Союза писателей Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею Исы Муганны.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.