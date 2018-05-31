Гюнтер Оттингер: ЕС и Азербайджану необходимо подготовить план сотрудничества до 2030 года

Евролпейскому союзу (ЕС) и Азербайджану необходимо подготовить план сотрудничества до 2030 года. Об этом в четверг журналистам в Баку сказал еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Оттингер, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Потенциал Азербайджана в нефтегазовой сфере и в сфере альтернативной энерегетики впечатляет. Говоря о развитии источников альтернативной энергии в Азербайджане, мы можем подчеркнуть большие возможности для развития солнечной энергетики, гидроэнергетики и в сфере разработки биомасс", - сказал Оттингер.

Он также подчеркнул важность "Южного газового коридора" в развитии сотрудничества ЕС и Азербайджана, добавив, что Азербайджан интегрируется в энергетический союз Европы посредством выхода на европейский газовый рынок.

"В 2011 году имелось лишь небольшое поедставление о потенциале "Южного газового коридора", сегодня же это проект стал реальностью. Уже в 2020 году газ из Азербайджана поступит на рынок Европы, в Италию и Грецию, однако нам все еще предстоит разработать дальнейший план действий в данном направлении", - сказал еврокомиссар.

Он также отметил важность привлечения зарубежных инвестиций в Азербайджан, что послужит дальнейшему развитию энергоэффективности. Говоря о развитии двустороннего сотрудничества ЕС и Азербайджана, Оттингер упомянул сельское хозяйство, как оду из приоритетных сфер в данном направлении. "Баку обладает благоприятным инвестиционным климатом, сопоставимым с Парижем, Монте Карло и Москвой. Потенциал Азербайджана в сельском хозяйстве велик, и мы хотели бы увидеть увеличение товарооборота сельскохозяйственных продуктов между странами ЕС и Азербайджаном. Мы также готовы предоставить Азербайджану всю необходимую технику для развития сельского хозяйства", - сказал Оттингер.