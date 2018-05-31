Пашинян, ориентируясь на Запад, хочет оказать давление на Россию

Ориентированность премьер-министра Армении Николы Пашиняна на Запад - составная часть армянской политики по извлечению выгоды отовсюду.

Об этом сказал депутат Эльман Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, армяне исторически жили за счет заискивания перед большими странами.

"Это связано не только с Пашиняном, но и в целом. Если вспомнить историю, армяне, которые пытаются представить себя нацией, во все периоды истории предпринимали шаги, чтобы воспользоваться определенными силами. Армяне прибегали к различным вариантам для того, чтобы извлечь пользу отовсюду", - сказал депутат.

Мамедов добавил, что Пашинян, ориентируясь на Запад, хочет оказать давление России, уменьшить зависимость от нее.

"Но из-за того, что Пашинян еще не сформировался как государственный руководитель, политик, он не осознает, к чему приведет этот шаг. Пашинян управляется рядом определенных зарубежных сил, действует под их диктовку. Пашинян продолжает терять доверие своего народа", - отметил Мамедов.

Депутат сказал, что неоспорима роль Запада в приходе Пашиняна к власти.

"Согласно информации, в дипломатических представительствах и других структурах Армении работает около двух тысяч американцев. Естественно, они осуществляют влияние и контроль. Определенные круги США и Запада в целом сыграли роль в организации беспорядков, протестов в Армении. Конечно, Пашинян взял на себя определенные обязательства перед ними", - отметил депутат.

Все это показывает, сказал Мамедов, что единственным надежным партнером России на Южном Кавказе является Азербайджан.