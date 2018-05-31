Президент Ильхам Алиев утвердил порядок инвестиционных операций Госагентства по обязательному медстрахованию

31 мая 2018 21:02

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об утверждении "Порядка проведения инвестиционных операций Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию".

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить главе государства; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение в соответствие с указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать об этом главу государства; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.

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