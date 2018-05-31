Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие во встрече с членами региональных представительств АМОР в Астрахани - ФОТО

31 мая в Астрахани состоялась встреча с членами региональных представительств Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР).

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, во встрече принимала участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, председатель АМОР Лейла Алиева.

Вначале был показан документальный фильм, повествующий о проводимой АМОР работе по укреплению азербайджано-российских дружественных отношений. В фильме отмечается, что АМОР является одной из самых активных молодежных организаций России. Видные политические и общественные деятели Азербайджана и России высоко оценивают деятельность АМОР, подчеркивают значение проводимой организацией работы.

Выступая затем на встрече, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, председатель АМОР Лейла Алиева сказала:

-Уважаемые гости, дорогие друзья.

Я очень рада приветствовать сегодня вас на VIII Форуме азербайджанской молодежной организации России - АМОР. Очень приятно, что сегодняшняя наша встреча происходит на доброй астраханской земле. Каждый раз когда я здесь нахожусь, я чувствую волшебную энергетику и красоту этого города. Я хочу поблагодарить Александра Александровича Жилкина за возможность провести наш форум здесь, за его поддержку. Также хочу поблагодарить нашего посла Полада Бюльбюльоглу, который всегда нас поддерживает во всех наших проектах с самого начала.

Астрахань и Баку связывает давняя дружба. Шесть лет назад при поддержке Фонда Гейдара Алиева в городе был открыт мост Дружбы, соединяющий городской парк Гейдара Алиева и площадь Петра I. Хорошо что таких мостов между нашими городами много. Четыре года назад в Астрахани Президент Азербайджана Ильхам Алиев и губернатор области Александр Жилкин открыли детский сад, также построенный при поддержке Фонда Гейдара Алиева. В 2013 году состоялось открытие памятника Князю Владимиру. Это очень ценно и замечательно. Огромное спасибо всем, кто работал над этим проектом.

Как вам известно, наши страны связывают долгие годы дружбы и добрососедства. У нас общая история, культура, а самое главное, у наших народов есть одинаковое душевное понимание, которое ничем непоколебимо и неразрушимо. В Азербайджане с большой любовью относятся к великому русскому языку, литературе, культуре. Очень рады, что в нашей стране в полном объеме сохранилось образование на русском языке, действует более 300 школ на русском языке, во всех вузах сохранились факультеты на русском языке. Также в Баку были открыты филиалы двух ведущих российских вузов - Московского государственного университета имени Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Иншаллах, в перспективе будет открытие филиала одного из лучших российских университетов - Московского государственного института международных отношений. В мае этого года в Баку было торжественно отмечено 25-летие создания Общественной организации "Русская община Азербайджана", которая объединяет более 120 тысяч русских, проживающих в нашей стране. Так приятно, что наша молодежь активно участвует в деле укрепления российско-азербайджанских отношений, и то, что у нас такая светлая, позитивная молодежь, означает, что наше будущее будет еще более ярче и светлее.

Недавно была утверждена Государственная программа "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах". Эта программа открывает новые горизонты и дает большие возможности новому технически грамотному поколению Азербайджана активнее участвовать в жизни страны. В рамках молодежной программы предусмотрено создание бизнес-инкубаторов и технопарков. Понятно, что в наше время и в будущем новые технологии становятся очень и очень важными. Поэтому мы поддерживаем все начинания в этой области. Конечно, нельзя забывать о здоровом образе жизни и занятиях спортом. В Азербайджане очень многое делается для поддержания здорового образа жизни. Мне всегда радостно открывать спортивные площадки в рамках проекта "Наш город", что дает возможность людям, которые живут там, дышать свежим воздухом, общаться, знакомиться. Также у нас прекрасно прошел марафон в 2018 году, в котором участвовали более 19 тысяч человек из более 41 страны. В следующем году приглашаю вас всех на марафон. Там невероятная аура и энергетика. Уже третий год в Азербайджане проходит соревнование Формула-1, на которые приезжают гости со всего мира. Наша организация АМОР не остается в стороне от этого. Мы очень многое делаем для того, чтобы развивать спортивные направления в молодежной сфере. Уже много лет подряд мы проводим чемпионат по мини-футболу на Кубок Гейдара Алиева. Также мы проводим игру "Что? Где? Когда?", различные олимпиады, соревнования. И, конечно, когда люди общаются на свежем воздухе, в движении, они лучше узнают друг друга, я думаю, могут подружиться за пару минут или даже секунд.

Дорогие друзья, прошло 9 лет после первого Форума АМОР. За это время мы проделали большую работу в разных сферах - в сфере образования, науки, культуры, здравоохранения, благотворительности. Я хочу поздравить вас всех со 100-летием образования Азербайджанской Демократической Республики, которое было торжественно отмечено 28 мая. И сегодня Азербайджан строит свое будущее, опираясь на традиции и ценности демократии, провозглашенные 100 лет назад. Конечно, современная молодежь играет очень большую роль в этом.

Хочу отметить, что деятельность АМОР за минувший год, как и за все прошедшие годы, была очень успешной. Спасибо всем вам за это. АМОР стал полноправным участником Национального подготовительного комитета по проведению в Сочи XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов и активно участвовал в слете молодых креативных специалистов со всего мира. В феврале 2017 года в городе Иваново была открыта IV Зимняя школа лидерства. В течение 5 дней работы этой школы талантливые и творческие ребята участвовали в тематических тренингах, мастер-классах, ярмарках, презентациях, деловых встречах и спортивных соревнованиях. Иншаллах, таких встреч будет больше. Ежегодно по инициативе АМОР в городах России проходят вечера памяти жертв кровавых событий 20 января 1990 года и Ходжалинского геноцида 1992 года. Погибшие люди навсегда останутся в нашей памяти, и мы верим, что мир даст справедливую оценку этим трагедиям. Я верю, что мир будет лучше, и подобные трагедии не должны происходить ни в одном краю.

Недавно в Азербайджане отметили 25-летний юбилей установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией. Наша молодежь отметила это посадкой деревьев в волшебном Ботаническом саду МГУ. Конечно, это прекрасно, что у наших стран есть общие праздники, общие важные даты, которые мы всегда отмечаем, и я верю, что всегда будем отмечать вместе.

В начале мая 2017 года АМОР организовал на Поклонной горе историко-культурную конференцию "Наследники Победы". Азербайджан сыграл важную роль в Победе в Великой Отечественной войне. Десятки тысяч азербайджанцев героически сражались в рядах Советской армии. Такие встречи объединяют нас и не дают забыть о нашем прошлом. Но самое главное, что мы прежде всего люди, независимо от нации и веры, у нас одна земля. И на мой взгляд, самое важное - это творить благие дела и помогать друг другу. Конечно, об этом говорит наш ежегодный проект "У крови нет нации" по безвозмездной сдаче крови.

Также хочу отметить наши проекты в сфере экологии и защиты окружающей среды. Как вам известно, к сожалению, с каждым днем эта проблема становится все более и более актуальной. Вырубается огромное количество лесов, загрязняются реки, озера, моря, исчезают животные, находящиеся под риском вымирания. Если посмотреть, за один час от рук браконьеров умирает один слон и 11 тысяч акул. 90 процентов океана уже уничтожено. И что же мы собираемся оставить нашим детям? Но наша организация IDEA проделала действительно большую работу. Мы посадили более 5 миллионов деревьев в Азербайджане. Очень активно защищаем редких животных, таких как кавказский леопард, осетры, и также организуем различные форумы, снимаем фильмы. Но мне кажется, что сейчас время действовать, потому что время не ждет. Сегодня я очень рада что нахожусь в таком зеленой городе и могу дышать морским воздухом. Я знаю, что сегодня многие среди вас не безразличны к проблеме окружающей среды, поэтому мы со стороны IDEA и АМОР готовы поддержать любые ваши инициативы и начинания в этих проектах. Но главное, чтобы мы все помнили, что каждый человек сам по себе может внести огромный вклад в защиту нашей планеты. А вместе, конечно, мы можем творить чудеса.

Дорогие друзья, я еще раз хочу поблагодарить всех вас за участие в сегодняшнем мероприятии, всех, кто проделал долгий путь и приехал сюда. Я уверена, что дальше мы будем только добрее, крепче и сильнее. Я бы хотела также, чтобы сегодняшний форум был возможностью обменяться мнениями, поднять некоторые вопросы и поставить задачи, которые мы можем решить сегодня и в будущем. И конечно, ничего на свете не происходит случайно. Каждый человек несет в себе Вселенную и имеет безграничный потенциал. Желаю вам прекрасной учебы, больших достижений, никогда не отчаиваться, и чтобы все помнили, что все трудности нам даются только чтобы сделать нас сильнее и лучше. Азербайджанская молодежная организации АМОР говорит сама за себя - Любовь. А любовь эта самая высшая, нерушимая сила.

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Выступивший затем на встрече председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов рассказал о роли АМОР, молодежи в укреплении связей между Азербайджаном и Астраханской областью.

Посол Азербайджанской Республики Полад Бюльбюльоглу в своем выступлении выразил вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой и возглавляемой ею АМОР признательность за проводимую работу в области углубления азербайджано-российских отношений. Посол призвал азербайджанскую молодежь к большей активности в России.

Затем выступили активисты региональных отделений АМОР.

На мероприятии председатель АМОР Лейла Алиева вручила активистам организации дипломы.

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В рамках визита в Астрахань вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала вместе с губернатором области Александром Жилкиным и членами делегации на церемонии выпуска осетров в Волгу.

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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и находящаяся в Астрахани азербайджанская делегация посетили памятник Князю Владимиру, возведенный в Астрахани по инициативе Президента Ильхама Алиева и при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

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Затем в Астраханском театре оперы и балета состоялся большой концерт с участием мастеров искусств Азербайджана и России.

Мероприятие завершилось фейерверком.