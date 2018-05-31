Армения с подачи Запада превратилась в плацдарм против России и Турции

Азербайджан остался единственным настоящим союзником России на Южном Кавказе. И поэтому, если в самое ближайшее время такие организации, как Amnesty International или Human Rights начнут очередную антиазербайджанскую кампанию - не удивляйтесь.



Просто вспомните, что Фонд Сороса - официальное название Фонда "Открытое общество" (Open Society Foundations, OSF) - сеть благотворительных организаций и программ, учрежденных американским миллионером Джорджем Соросом. И именно Фонд Сороса финансирует такие международные организации, как Amnesty International, Human Rights Watch. В Азербайджане, как известно, деятельность этого Фонда запрещена. По той простой причине, что он попытался вмешаться во внутриполитическую жизнь нашей страны, финансировал оппозицию, готовил почву для осуществления революции, которая вовсе не обязательно была бы бархатной.

Естественно, что все финансируемые Фондом Сороса организации критиковали, критикуют и будут критиковать Азербайджан. Критика эта откровенно ангажированная, далекая от желания разобраться в ситуации, предвзятая. А реагировать на такое не стоит. Это - всего лишь злость, месть и пакость тех, кому указали в нашей стране на дверь.

Тем временем, в Армении у Сороса получилось все. Именно он, годы назад, закладывал фундамент для осуществления того, что армяне сейчас называют "бархатной революцией".

Как известно, около пяти тысяч общественных организаций и фондов зарегистрировано в Армении, но значительная часть наиболее активных из них финансируется армянским филиалом фонда Сороса. Многочисленные организации (около 60), финансируемые фондом Сороса, в 2003 году объединились в инициативу "Партнерство ради открытого общества".

Армянский филиал фонда Сороса создан в 1997 году, а начиная со следующего, 1998 года, он выдает гранты. Чтобы были понятны масштабы вложений сообщу, что а 2016 год Фонд Сороса в Армении потратил только на 20 общественных организаций 1 миллион 200 тысяч долларов. Всего же, за все врем своей работы в Армении, он потратил десятки миллионов долларов.

Ясное дело, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И Сорос открыто готовил новую политическую элиту. Он, в конечном итоге, своего добился. Вся "бархатная революции" в РА была осуществлена по сценарию Сороса, при самом активном участии тех, кто долгие годы им финансировался. Эти люди, ясное дело, вошли в состав нового правительства Армении, обрели статус министров, заместителей министров. Их отличительными чертами являются русофобия, азербайджанофобия и туркофобия. Это уже настолько очевидно, что невозможно отрицать, как бы то не старался сделать новый премьер-министр РА Никол Пашинян.

Что бы он не говорил о сохранении прежних российско-армянских отношений, о сохранении РА членства в ЕАЭС и ОДКБ, слишком явно то, что отныне Армения взяла ровно тот курс, который давно прописан Фондом Сороса.

Выбор Армении в качестве очага очередной революции был вполне объясним. Ереван является стратегическим союзником Москвы с момента распада Советского Союза. Так что, нам видится неизбежным разрыв отношений с Россией. А уже свершившимся фактом является передача суверенитета своего государства лично Джорджу Соросу. Ясное дело, что никто из новых руководителей РА это не признает.

Там с недавних пор появилась мода дезавуировать самих себя, собственные заявления, сделанные в бытность новых министров оппозиционерами. И вот уже Никол Пашинян, ранее активно выступавший за разрыв отношений РА с РФ, ныне вдруг выступает в качестве сторонника развитии отношений с Россией.

Но уже и ереванские СМИ вспоминают, что до того, как прийти к власти, многие члены нового правительства откровенно выступали за пересмотр отношений с Россией, говорили о колониальной политике, о засилье российских компаний в Армении.

После прихода к власти пришлось резко менять риторику. Издание "Лрагир" даже приводит конкретный пример такого "чудесного перевоплощения". Речь идет о новом секретаре Совета нацбезопасности Армении Армене Григоряне. Но таких примеров - много. А суть происходящего в Армении одна - к власти там пришли "соросовские мальчики" и русофобы.

Сколько будет Россия терпеть очевидно изменившееся к себе отношение в Армении - вопрос открытый. Но очевидно, что с каждым днем и месяцем русофобии, в ее самых различных проявлениях, станут ярким атрибутом новой Армении.

А в этих условиях, снова подчеркну, единственным искренним союзником РФ в регионе остается Азербайджан. В нашей стране, в отличие от моноэтнической Армении, всячески развивается русский язык, имеют место многочисленные примеры взаимовыгодного, равноправного сотрудничества. И, кстати, это крайне не нравится Соросу, что также является и будет являться причиной лжи и гадостей, что озвучивались и будут озвучиваться в адрес Азербайджана со стороны организаций, финансируемых Фондом Сороса.

И еще. До недавнего времени, в некоторых турецких кругах были надежды на то, что после ухода с политической арены Сержа Саргсяна и карабахского клана, Армения займет конструктивную позицию по карабахскому вопросу, пойдет на деоккупацию наших земель, что в итоге приведет к открытию турецко-армянской границы.

Но теперь стало очевидно, что Пашиняна привели к власти те же силы, что хотели свергнуть правительство Эрдогана, посеять в Турции хаос, которым можно было бы управлять. Ровно также как сейчас Арменией управляет Сорос.

В итоге, сегодня Армения - это антироссийский, антитурецкий, антииранский и антиазербайджанский плацдарм в руках Запада. При этом, жизнь рядовых граждан Армении ни на йоту не изменится к лучшему. Но это мало волнует как самого Сороса, так и тех, кого он долгие годы финансировал для того, чтобы управлять через них очередной прикарманенной страной.

Акпер Гасанов