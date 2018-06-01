Белый и пушистый - в Армении ширится культ личности Пашиняна - СОЦСЕТИ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 июня отмечает день рождения: глава правительства родился 43 года назад в День защиты детей, радостно и с умилением сообщают сегодня армянские СМИ.

День рождения предводителя "армянской демократии" пока не объявлен государственным праздником, однако массы планируют отпраздновать его так широко, что этого и не требуется.

В Facebook с самого утра приглашают на торжества в честь премьера в различных местах города. Главные народные гуляния ожидаются на площади Республики.

Как пишут СМИ, участниками ивентов в соцсети Facebook (а их несколько) стали в основном молодые люди от 20 до 35 лет.

Отмечается, что в Армении сегодня входит в моду селфи с премьером. Соцсети полны фотографиями пользователей, которым повезло сфоткаться с Пашиняном, а кому не повезло - дружно им завидуют. Даже сам Элтон Джон проиграл в популярности армянскому премьеру - во время его приезда в Ереван армяне его даже не заметили.

День рождения Пашиняна задумали отметить сразу несколько организаторов. Кто-то назначил ивент на 11 дня, остальные пришлись на вечер. Возможно, есть еще ивенты, которые не видны в паблике. Одним словом, целый день страна будет отмечать 43-летие премьера.

"Соберемся на этом созданном Александром Таманяном прекрасном уголке, рядом с великолепными фонтанами. Собираемся с 15:00. На день уважаемого Никола Пашиняна приносим торты и алкогольные напитки", - подписали авторы одного из ивентов.

Организаторы общественных мероприятий обещают обеспечить гостям хорошее настроение. Один из них требует, чтобы все участники пришли в белых рубашках и белыми воздушными шариками - зачем, неизвестно.

Одним словом, Никол Пашинян в представлении армянской общественности - белый и пушистый. Пока нет статистики, сколько родилось в Армении Николов с начала "бархатной революции". Но можно не сомневаться, что все рожденные сегодня армянские мальчики станут тезками премьера.

Как долго продлится этот культ личности? Думается, пока армянское общество не очнется и не поймет, что его жизнь лучше не стала. Пока же пропаганда очень старается, чтобы это произошло как можно позже.

Султан Керим