Али Керимли обманул даже соратников по партии

До настоящего времени Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) незаконно финансировалась из-за рубежа, о чем стало известно из информации, распространенной Генеральной прокуратурой и МВД. Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов, передает Day.Az.

Он отметил, что председатель ПНФА Али Керимли скрывал от своего окружения информацию о средствах, получаемых из-за рубежа.

"Он обманул даже своих близких и соратников по партии, утаив и присвоив эти деньги. То есть, этот человек прибегает к любым способам, чтобы получить деньги", - сказал Гусейнов.

Али Керимли постоянно разглагольствует о "честности", "справедливости", а на деле совершает незаконные действия, сказал депутат.

"И это только всплывшие факты. Представьте, о скольких его крупных аферах пока неизвестно", - сказал депутат.

Гусейнов считает, что Али Керимли должен в рамках закона ответить за свои действия.

Отметим, что Генпрокуратура и МВД Азербайджана разоблачили крупную финансовую махинацию на сумму 412 тысяч долларов в Партии Народного фронта Азербайджана. Об этом говорилось в распространенном ранее совместном сообщении данных структур.

В настоящее время соответствующими ведомствами МВД и Генеральной прокуратуры по уголовному делу в связи с этим ведется расследование для определения круга виновных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.

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