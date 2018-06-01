В Армении насаждается «культ личности» Пашиняна

Вчера мир отмечал международный день борьбы с курением. В Армении также решили отметить и установили в центре Еревана всевозможные плакаты на эту тему. Вот только армянская антитабачная агитация на этот раз была не только чересчур политизированной, но и, можно сказать, крайне персонифицированной.

Главным выразителем этого явления стал новоназначенный министр здравоохранения Арсен Торосян. Он не смог найти более разумной мысли, созвучной символу дня, и сказал следующее: "Если бы Никол Пашинян курил, он не смог бы столько прошагать, и у нас не было бы новой Армении".

Оказывается, судьба Армении зависела от пачки сигарет и состояния легких Никола Пашиняна.

Факт озвучивания этой мысли не только на мероприятии, но и в эфире, по мнению армянских экспертов, уже говорит о болезненном явлении, которое другие называют "культом личности".

В соцскетях пишут, что слова армянского министра напомнили многим популярную фразу из известного фильма: "Если бы в детстве Гитлер упал и ушибся, то войны не было бы". Понятно, что история и будущее не признают сослагательного наклонения. Но об этом знают люди умные. Понятно также, что Арсену Торосяну можно легко парировать и напомнить, что, например, лидер Кубинской революции Фидель Кастро был заядлым курильщиком и пешком прошел больше километров, нежели Никол Пашинян.

Так что, все понимают, что сравнение неуместное, да и неприятна форма заискивания. Но кому это говорить?

Если так пойдет и дальше, то завтра, если урожай винограда будет плохой, пашиняновские министры могут сказать, что это произошло, поскольку Никол Пашинян не любит виноград.

И еще много других сенсационных раскрытий. И все на благо будущего Армении....

Садиг Ахмедов