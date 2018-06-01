Закир Гасанов посетил передовые подразделения в различных направлениях фронта - ФОТО

По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили передовые подразделения, дислоцированные в различных направлениях линии фронта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Генерал-полковник Гасанов проверил боеготовность воинских частей, наблюдал за передовыми позициями противника и дал соответствующие указания.

В ходе совещания, проведенного с командованием объединений, министр обороны, подчеркнув полное соответствие современным стандартам вооружения и военной техники, недавно принятых на вооружение азербайджанской армии, отметил, что процесс приобретения различных видов оружия будет продолжаться и в будущем.

Оценивая обстановку на линии противостояния с противником, министр довел до личного состава указания Верховного главнокомандующего, предстоящие задачи, а также соответствующие указания в связи с немедленным предотвращением любой провокации противника.

В обращении к министру обороны военнослужащие выразили готовность к скорейшему освобождению оккупированных территорий.

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