Воришку Керимли поймали с поличным

На Западе давно уже поняли, что в нашей стране демократия, в том виде, в котором ее хотели нам привить, не прижилась и не приживется. Удивляться тут нечему.

Жизнь показала, что мораль и правила западного мира навязывают те, кто сами их нарушают, во имя вполне тривиальной выгоды. Печальная судьба бывшей Югославии, Ирака, Ливии и ряда других стран, власти которых вдруг стали неугодными для западных "полубогов", живое тому подтверждение.

Против Азербайджана сегодня активно применяется проверенное оружие времен "холодной войны" - циничная манипуляция под ложным флагом защиты мнимых демократических ценностей.

Подвергать сомнению такие непреложные общечеловеческие ценности, как свободы и права, вряд ли придет в голову какому-нибудь здравомыслящему человеку в Азербайджане. Тем не менее, западные "правозащитники" и "лидеры" азербайджанской оппозиции по известной причине реалии в стране видят в искаженном виде.

Кому, как не нам, жителям страны, знать истинное положение вещей?

И вот, в последнее время у председателя Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли, который является одним из "лидеров" азербайджанской радикальной оппозиции, сгруппировавшихся в так называемом "Национальном совете", резко участились случаи потери контроля над собой, что выражается в обострении мании преследования.

А причина мании вполне банальна.

На днях Генпрокуратура и МВД Азербайджана разоблачили крупную финансовую махинацию на сумму 412 тысяч долларов в Партии народного фронта Азербайджана. В результате оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что проживающий на территории Российской Федерации, бывший глава Гедабекского района Салех Гусейнов с целью сокрытия источника получения "грязных" денежных средств, нарушил требования закона "О предпринимательской деятельности", Налогового кодекса и других нормативно-правовых актов, а также с целью осуществления фактической банковской операции проводил пропаганду на территории России для финансирования деятельности Партии народного фронта Азербайджана.

Салех Рустамов обеспечивал ежемесячную передачу 30 тысяч долларов посредством Джейхуна Гусейнова, Рауфа Искендерова, Гейдара Ахмедова и Турала Мехдиханова, которые занимались незаконным переводом денежных средств в Баку для Видади Рустамлы. Этот самый Рустамлы, который приходится племянником Салеху Рустамову, получал данные средства и передавал их члену президиума ПНФА Агилю Магеррамову, либо председателю меджлиса молодежного крыла ПНФА Руслану Насирову, а также председателю Наримановского районного отделения ПНФА Бабеку Гасанову. Таким образом шло финансирование мероприятий Партии народного фронта Азербайджана на общую сумму 412 тысяч долларов.

Допрошенные в результате следствия Бабек Гасанов, Руслан Насиров, Агиль Магеррамов уже признались в незаконных действиях и сказали, что деньги, отправленные Салехом Рустамовым из Москвы, были получены от Видади Рустамлы и переданы Али Керимли и другим функционерам ПНФА.

Теперь Али Керимли всеми правдами и неправдами посредством социальных сетей пытается оправдываться, что мол, денег не было, а были какие-то мелкие пожертвования.

Ну разве можно на "мелкие пожертвования" вести такую роскошную жизнь, какую ведет Али Керимли?

Дошло до того, что отдельные активисты "Нацсовета" в социальных сетях высмеивают и оскорбляют Керимли, и эта волна с каждым днем увеличивается. Они обвиняют Али Керимли и других "лидеров" в препятствовании консолидации оппозиции, в невозможности при наличии таких алчных и нечистоплотных людей добиться чего-либо.

Вспоминая прошлое, активисты отмечают, что у Али Керимли всегда отсутствовала мотивация рисковать своим статусом. Он только и делает, что с пеной у рта отстаивает собственные никчемные шкурные интересы.

Активность в социальных сетях и немногочисленные митинги нужны ему лишь для того, чтобы попытаться погромче заявить о себе и удержаться в своей нише "пятой колонны", что, в свою очередь, приносит ему немалые барыши.

Естественно, для Али Керимли спокойнее и комфортнее быть представленными в "пятой колонне", грести зарубежные деньги, проводить финансовые махинации, собирать дань с активистов вместо того, чтобы поступиться своими узкими интересами ради достижения более широких целей. Вот его главное предназначение, и многие активисты это осознают.

Али Керимли же, все более погружаясь в болото безыдейности и продажности, ведет себя истерически и нагло, еще раз показывая свою порочную сущность, которая лежит на поверхности.

У него нет другого выхода, ибо оппозиционность превратилась для Керимли в исключительно прибыльный бизнес, который не требует огромных усилий.

Так что, Али Керимли со всех сторон выгодно быть в таком положении, поскольку спонсорская помощь из-за границы в виде 412 тысяч долларов для него важнее повышения собственного авторитета в глазах соратников.

Эльман Мирзоев