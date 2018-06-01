Леонид Кучма: Создание АДР было большим историческим событием для всего континента
1 июня 2018 16:25 235
Экс-президент Украины Леонид Кучма направил поздравление Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Дорогой Ильхам Гейдарович, примите мои искренние поздравления по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики. Создание Азербайджанской Демократической Республики было большим историческим событием не только для азербайджанского народа, но для всего континента", - говорится в поздравлении экс-президента Украины.
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