Леонид Кучма: Создание АДР было большим историческим событием для всего континента

1 июня 2018 16:25

Экс-президент Украины Леонид Кучма направил поздравление Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Дорогой Ильхам Гейдарович, примите мои искренние поздравления по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики. Создание Азербайджанской Демократической Республики было большим историческим событием не только для азербайджанского народа, но для всего континента", - говорится в поздравлении экс-президента Украины.

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