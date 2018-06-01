В Словении установили мемориальную доску, посвященную жертвам Ходжалинского геноцида

На территории расположенного в словенском городе Марибор комплекса - "Мемориальный парк Добрава", посвященного памяти жертв войн, состоялось открытие мемориальной доски, посвященной жертвам Ходжалинского геноцида. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Возведение в Мариборе мемориальной доски, имеющей важное значение в деле доведения до мировой общественности реалий о Ходжалинском геноциде, стало возможным при поддержке посольства Азербайджана в Австрии, Словакии и Словении.

Это совместный проект Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана, Ассоциации словенско-азербайджанской дружбы и Ассоциации мемориальных кладбищ Европы.

В церемонии, прошедшей в рамках "Недели открытия кладбищ Европы" приняли участие председатель верхней палаты парламента Словении (Государственного совета) Алойс Ковшца, председатель Совета государственной поддержки неправительственных организаций, вице-президент ПА ОБСЕ, депутат Азай Гулиев, посол Азербайджана в Австрии, Словении и Словакии Галиб Исрафилов, посол Азербайджана в Хорватии Фахраддин Гурбанов, член правления "Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики", профессор Фархад Бадалбейли, мэр города Марибор Андрей Фиштравец, представители дипломатического корпуса, члены местной общественности и представители прессы.

На церемонии открытия выступили директор "Мемориального парка Добрава", президент Ассоциации мемориальных кладбищ Европы Лидия Плибершек, председатель верхней палаты парламента Словении Алойс Ковшца, посол Галиб Исрафилов и депутат Азай Гулиев.

После выступлений местные музыканты и заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева исполнили произведения посвященные патриотической и траурной тематике.

Затем на территории мемориального комплекса состоялось открытие памятной доски, посвященной жертвам Ходжалинской трагедии.

Отметим, что в "Мемориальном парке Добрава", охватывающем территорию в 36 гектаров, установлены символические мемориальные памятники, посвященные словенским, хорватским, боснийским и другим солдатам, погибшим во время Второй мировой войны, а также советским солдатам и жертвам массовых казней, погибшим во многих местах бывшей Югославии. Эти захоронения сохраняются и пропагандируются как образцы исторического наследия Европы.

19 октября 2015 года Президент Словении Борут Пахор принял участие в церемонии открытия первой мемориальной доски, возведенной в "Мемориальном парке Добрава". Этот мемориальный комплекс находится под защитой ЮНЕСКО как образец культурного наследия.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются