Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Имишлинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Имишли-Ялавадж-Расуллу-Гёбектала-Шахвердили-Бахрамтепе-Гарагювендикли в Имишлинском районе.Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Имишли-Ялавадж-Расуллу-Гёбектала-Шахвердили-Бахрамтепе-Гарагювендикли, соединяющей семь населенных пунктов с населением 26 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 5,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.