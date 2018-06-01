Президент Ильхам Алиев поздравил итальянского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Италии Серджо Маттареллу. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника вашей страны - Дня Республики. Азербайджан и Италию связывают отношения дружбы и сотрудничества. Высокий уровень наших политических связей играет важную роль в углублении нашего взаимодействия в экономической и гуманитарной сферах.

Верю, что наши усилия по еще большему укреплению межгосударственных отношений, сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке и в дальнейшем будут служить интересам наших народов и стран. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Италии желаю постоянного спокойствия и благоденствия", - говорится в поздравлении главы государства.