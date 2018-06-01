Посол Италии об уровне сотрудничества с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Между Азербайджаном и Италией высокий уровень экономического сотрудничества, сказал посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари на мероприятии, посвященном 92-летию основания Итальянской Республики.

"Сегодня мы отмечаем 92-летие основания Итальянской Республики. Несколько дней назад наши азербайджанские друзья отмечали 100-летие Азербайджанской Демократической Республики. Подобная близость двух дат символизирует близость между двумя народами", - сказал он.

Посол отметил, между двумя странами высокий уровень эконмического сотрудничества.

"Италия является одним из основных торговых партнёров Азербайджана. Об этом свидетельствуют и торговые показатели первых пяти месяцев 2018. За последние шесть месяцев министры иностранных дел двух стран встречались три раза", - сказал Массари.

Дипломат добавил, что у азербайджанцев существует значительный интерес к итальянской культуре: литературе, музыке, кинематографу, архитектуре.

"В вузах Италии получает образование самое большое число азербайджанских студентов в странах Европы", - сказал он.