Новруз Мамедов: Азербайджан и впредь будет прилагать усилия для расширения сотрудничества с Европой

Азербайджан и впредь будет прилагать усилия для дальнейшего расширения сотрудничества с европейскими странами в энергетическом секторе. Об этом сказал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов на встрече с делегацией во главе с комиссаром Европейской комиссии по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером.

Премьер-министр отметил важность визита делегации Еврокомиссии в Азербайджан с точки зрения двустороннего сотрудничества, подчеркнул, что в последнее время в связях между Азербайджаном и ЕС наблюдается динамичное развитие.

Он сказал, что надежные партнерские связи между Азербайджаном и Евросоюзом имеют особое значение. Выразив удовлетворение процессом переговоров по проекту соглашения о партнерстве между ЕС и Азербайджаном, премьер-министр сказал: "Считаю, что после подписания соглашения о партнерстве между ЕС и Азербайджаном мы вступим в новый этап с точки зрения дальнейшего развития наших связей".

Новруз Мамедов отметил, что наша страна придает особое значение развитию отношений с государствами-членами Европейского союза. Подчеркнув, что Европейский союз является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, премьер-министр добавил, что имеются широкие возможности для продолжения сотрудничества по различным направлениям в этой области.

Он отметил, что есть большой потенциал для расширения сотрудничества в области сельского хозяйства, туризма, транспорта, производства продовольственной и промышленной продукции, возобновляемых альтернативных источников энергии.

Премьер-министр привлек внимание к реализуемым по инициативе и при участии нашей страны глобальным проектам, в том числе проектам железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, "Южного газового коридора", и особо подчеркнул роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Новруз Мамедов сказал, что Азербайджан и впредь будет прилагать усилия для дальнейшего расширения сотрудничества с европейскими странами в энергетическом секторе.

Еврокомиссар Гюнтер Эттингер поздравил Новруза Мамедова с назначением премьер-министром и 100-летием Азербайджанской Демократической Республики, пожелал ему успехов в деятельности.

Сообщив, что в рамках визита в нашу страну провел ряд плодотворных встреч, Гюнтер Эттингер отметил, что в последние годы Азербайджан добился больших успехов. Подчеркнув, что стабильность в Азербайджане, расположенном с геостратегической точки зрения в сложном регионе, высоко оценивается, он сказал, что Евросоюз заинтересован в продолжительности стабильности и динамичного развития в Азербайджане и намерен развивать сотрудничество с Азербайджаном по восходящей. На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.