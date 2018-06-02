Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила грандиозный "Детский фестиваль" в Парке Центра Гейдара Алиева - ФОТО

Первое июня Азербайджан вместе со всем миром отмечает важный и замечательный праздник - Международный день защиты детей. В Баку центральной площадкой празднования стал Парк Центра Гейдара Алиева. Именно здесь по случаю Международного дня защиты детей проведен грандиозный и масштабный "Детский фестиваль", сообщает Trend.

"Детский фестиваль" организован по инициативе Фонда Гейдара Алиева, при поддержке Центра Гейдара Алиева, министерства образования, министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Мероприятие посетили вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, помощник Первого вице-президента Азербайджана, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде, министр образования Джейхун Байрамов, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, общественные деятели, представители культуры и искусства, творческой молодежи.

Радость, внимание, заботу, любовь, которые почувствовали дети, посетив "Детский фестиваль", навсегда останутся с ними. Территория Парка Центра Гейдара Алиева превратилась в эпицентр развлечений, детского смеха и веселой музыки.

"Детский фестиваль" организован по случаю Международного дня защиты детей, и конечно, его главными участниками стали дети, среди которых были воспитанники детских домов и школ-интернатов Баку и регионов Азербайджана, учащиеся средних школ.

Парк Центра Гейдара Алиева напоминал сказочный мир, где дети увлеченно играли, рисовали, пели и танцевали. Территория парка была разделена на различные тематические зоны, где каждый ребенок мог найти развлечение и занятие по душе и интересам. На выбор было представлено огромное число игр, что не только у детей, но и сопровождавших их взрослых захватывал дух от восторга и ликования.

Дети катались на установленных аттракционах, скользили по ледовому катку, танцевали под зажигательные мелодии, принимали участие в художественных и спортивных занятиях.

Кто любит рисовать могли продемонстрировать свои способности на арт-площадке, где для них были установлены мольберты. А те юные художники, кто предпочитает не классический подход к искусству, могли проявить фантазию в рамках "Street art" - для них было выделено место на асфальте, где они с помощью мелков создавали свои творения.

Впервые в парке были проведены соревнования на лодках, создан роллердром.

Дети могли почувствовать себя настоящими исследователями, посетив археологическую площадку, также большой интерес вызвал "Сафари-тур" и "Мини-ферма". В рамках "Арт-дефиле" свои работы продемонстрировали воспитанники л Республиканского Центра развития детей и молодежи.

Большое внимание на "Детском фестивале" было отведено спортивным занятиям, среди которых мастер-классы по шахматам, футболу, баскетболу, волейболу, фехтованию, гимнастике, дзюдо, тхэквондо и другим.

Наряду с этим также были организованы развивающие занятия, на которых дети получали много новой и полезной информации. В рамках фестиваля Автомобильная федерация Азербайджана организовала занятия по изучению правил дорожного движения.

В Парке Центра Гейдара Алиева были установлены надувные аттракционы, батуты, детские горки, карусели и качели, что конечно же, вызвало неописуемый восторг у ребятишек. Поздравить детей с праздником пришли их любимые сказочные и мультипликационные персонажи.

На мероприятии одаренные воспитанники детских домов и школ-интернатов Баку и регионов Азербайджана представили изделия ручной работы, различные поделки, художественные картины, а также выступили с музыкальными и танцевальными номерами.

"Сегодня для детей особый день, и я безгранично благодарна организаторам "Детского фестиваля" за праздник, который они дарят ребятам. Как педагог знаю, насколько для детей важны подобные мероприятия. На фестивале воспитанники нашего Детского дома представили изделия ручной работы, которые они создавали на протяжении года. Поверьте, когда наши дети узнали, что примут участие в фестивале они с нетерпением и восторгом ждали и готовились к этому дню", - рассказала педагог Детского дома №2 Сураханского района Эльнура Мамедова.

"В нашей школе-интернате воспитываются очень талантливые дети и "Детский фестиваль" для них замечательная возможность продемонстрировать свои способности и таланты. Сегодня наши ребятишки получили огромный стимул для того, чтобы заниматься и развивать свои способности. То, что дети безумно счастливы видно по улыбкам на их лицах", - отметила руководитель кружка при Специальной республиканской школе-интернате №3 для детей с ограниченными возможностями здоровья Таира Мамедова.

"Празднование Международного дня защиты детей здесь проходит очень интересно, насыщенно, красочно и красиво. Замечательно, что наряду с развлекательными программами организованы и образовательные занятия, которые расширяют кругозор детей, развивают мышление, стимулируют фантазию и креативность", - подчеркнула Эсмира Мехтиева, которая привела свою 9-летнюю внучку на "Детский фестиваль".

"Нам на "Детском фестивале" нравится абсолютно все. Здесь огромное множество развлечений, отвечающих разным интересам детей. Можно рисовать, танцевать, кататься на аттракционах, заниматься спортом, участвовать в интерактивных играх. Все организовано на высоком уровне. Конечно, воспоминание об этом дне останется у нас на долгие годы", - отметила Халида Ибрагимова, пришедшая на "Детский фестиваль" с дочерью, которой три с половиной года.

"Мне очень нравится на "Детском фестивале", здесь столько всего интересного. Я пришел с самого открытия, уже успел покататься на некоторых аттракционах, хочу посетить и спортивные мастер-классы. Большое спасибо за такой праздник!", - рассказал 8-летний Давуд Гасанов.

"На "Детском фестивале" замечательная атмосфера, ощущение праздника во всем. Я посетила интеллектуальные занятия, буду кататься на ледовой площадке. Это так увлекательно летом кататься на коньках", - сказала 13-летняя Медина Гаджигаибова.

Потрясающий "Детский фестиваль" организован ярко, весело, интересно. Он стал праздником, о котором грезит каждый ребенок, праздником, на котором воплощаются самые яркие детские мечты и фантазии.