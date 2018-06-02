В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Aнтониу Гутерриш поздравил Президента Ильхама Алиева.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Рад передать азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника - Дня Республики.

Богатство Организации Объединенных Наций - в разнообразии стран-членов. Когда страны, объединившиеся под девизом "Мы - народы", высоко ставят ценности, закрепленные в Уставе ООН, это еще более укрепляет нашу миссию. В период широкого распространения глобальных вызовов, а также наличия больших возможностей для их решения, эти ценности являются надежными средствами, объединяющими нас.

В то время, когда Вы отмечаете этот национальный праздник, я выражаю готовность активно участвовать в построении более эффективной Организации Объединенных Наций, а также обеспечении мира, устойчивого развития и прав человека", - говорится в поздравлении.

Президент Moнтенегро Mило Джуканович поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени граждан Монтенегро и от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления по случаю грандиозного юбилея Азербайджанской Республики - создания 100 лет назад первого независимого Азербайджанского государства.

Мечты того поколения великого азербайджанского народа иметь собственное государство реализовались 27 лет назад после восстановления государственной независимости. Ваш отец, великий государственный деятель Гейдар Алиев сыграл незаменимую роль в восстановлении государственной независимости, и уже несколько лет Вы лично вносите большой вклад в современное развитие Вашей страны.

Наши народы и страны в определенном смысле связаны историческими судьбами. Так, Moнтенегро впервые стал независимым государством 140 лет назад. Полагаю, что сегодня мы можем гордиться уровнем крепкой дружбы и сотрудничества между Монтенегро и Азербайджаном, основанных на взаимных интересах. Мы также на высшем государственном посту можем внести вклад в дальнейшее развитие и модернизацию наших двусторонних связей", - говорится в поздравлении.

Президент Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Считаю честью для себя от имени народа и правительства Мексики передать Вам и азербайджанскому народу приветствия и искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника - Дня Республики.

Отмечаемые в эти дни исторические события - моральный импульс для дальнейшего укрепления единства и успешного будущего азербайджанского народа.

Выражаю Вам глубокое уважение с пожеланием дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между нашими народами", - говорится в поздравлении.

Президент Алжирской Народно-Демократической Республики Абдельазиз Бутефлика поздравил Президента Ильхама Алиева.

"От имени народа, правительства Алжирской Республики и от себя лично передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня Республики, желаю Вам здоровья, а братскому азербайджанскому народу - прогресса и благосостояния.

Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы еще раз подчеркнуть готовность работать совместно с Вами для укрепления дружественных уз между нашими странами и развития двусторонних связей во всех сферах в интересах наших братских народов", - говорится в поздравлении.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова поздравила Президента Ильхама Алиева.

"Сердечно поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с национальным праздником - Днем Азербайджанской Демократической Республики.

За прошедшие 100 лет Азербайджанской Республикой пройдено немало. Мы вместе строили СССР, воевали и победили в Великой Отечественной войне, продолжали демократические преобразования и стали партнерами в рамках Содружества Независимых Государств.

В настоящее время благодаря Вашей деятельности Азербайджанская Республика добилась больших успехов в экономике и социальной сфере, в государственном строительстве и укрепила свой авторитет на международной арене, став активным и авторитетным членом мирового сообщества.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых достижений на благо Азербайджанской Республики, а народу Азербайджана - мира и процветания", - говорится в поздравлении.