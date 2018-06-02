Биньямин Нетаньяху: Отношения Азербайджана и Израиля являются уникальным партнерством мусульман и евреев
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Президента Ильхама Алиева c Днем Республики.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
От имени правительства и народа Израиля примите сердечные поздравления по случаю празднования 100-летия Азербайджанской Демократической Республики. Сегодня, когда Вы отмечаете это очень знаменательное историческое событие, я желаю Вам и азербайджанскому народу устойчивого развития, благосостояния и успехов.
Связи между Израилем и Азербайджаном построены не просто на взаимных интересах, а на глубоких и устойчивых дружественных отношениях между двумя древними народами. В прошлом году Израиль и Азербайджан отметили 25-летие установления дипломатических отношений. Наши отношения являются уникальным партнерством мусульман и евреев, с уважением относящихся к вере, обычаям и традициям друг друга и совместно работающих над обеспечением более благополучного и безопасного будущего. Наши страны сотрудничают в ряде сфер, представляющих большое значение для двух народов, от торговли и энергетики до сельского хозяйства и борьбы с террором.
Никогда не забуду свой визит в Баку в декабре 2016 года и оказанное мне теплое и прекрасное гостеприимство. Надеюсь, в ближайшем будущем оказать Вам в Иерусалиме такое же гостеприимство", - говорится в поздравлении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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