Биньямин Нетаньяху: Отношения Азербайджана и Израиля являются уникальным партнерством мусульман и евреев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Президента Ильхама Алиева c Днем Республики.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

От имени правительства и народа Израиля примите сердечные поздравления по случаю празднования 100-летия Азербайджанской Демократической Республики. Сегодня, когда Вы отмечаете это очень знаменательное историческое событие, я желаю Вам и азербайджанскому народу устойчивого развития, благосостояния и успехов.

Связи между Израилем и Азербайджаном построены не просто на взаимных интересах, а на глубоких и устойчивых дружественных отношениях между двумя древними народами. В прошлом году Израиль и Азербайджан отметили 25-летие установления дипломатических отношений. Наши отношения являются уникальным партнерством мусульман и евреев, с уважением относящихся к вере, обычаям и традициям друг друга и совместно работающих над обеспечением более благополучного и безопасного будущего. Наши страны сотрудничают в ряде сфер, представляющих большое значение для двух народов, от торговли и энергетики до сельского хозяйства и борьбы с террором.

Никогда не забуду свой визит в Баку в декабре 2016 года и оказанное мне теплое и прекрасное гостеприимство. Надеюсь, в ближайшем будущем оказать Вам в Иерусалиме такое же гостеприимство", - говорится в поздравлении.