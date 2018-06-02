Армянские СМИ издеваются над Пашиняном - ПОДРОБНОСТИ

Среди множества русских пословиц и поговорок есть и такая: слово - не птица, вылетит - не поймаешь. К сожалению, есть в России те, кто не помнит народных мудростей. Но самое удивительное, что в их числе оказалось и Министерство иностранных дел Российской Федерации.

В пятницу на пресс-конференции собкор Trend задал вопрос заместителю директора Департамента информации и печати МИД России Артему Кожину касательно неконструктивных заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о "необходимости" участия в переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта представителей сепаратистского режима в Карабахе.

Отвечая на вопрос Trend, как передает Day.Az, Кожин сказал, что громкие заявления являются неконструктивными.

"Ну, вообще громкие заявления, которые не укладываются в соответствующие рельсы, которые заложены, в частности, ОБСЕ по этому вопросу, наверное, неконструктивны. Вот я бы сказал так", - отметил российский дипломат.

И каково же было наше удивление, когда в официальной стенограмме на сайте МИД РФ мы увидели цитату в изменённом виде: лёгким движением руки "вообще" в заявлении Кожина превращается в "ваши".

Изменение одного этого слова кардинально меняет смысл сказанного Кожиным. Видео с его заявлением есть в открытом доступе, его можно посмотреть ниже:

Некоторые армянские СМИ, конечно же, моментально воспользовались подобным поразительным промахом то ли пресс-службы МИД, то ли стенографиста, и выставили речь Кожина в совершенно ином свете.

Непонятно, насколько хорошо отдельные представители армянских СМИ владеют русским языком, да и логикой построения человеческой речи в целом, но достаточно просмотреть видео однажды, чтобы понять, что слова Кожина относились к заявлениям Пашиняна.

Впрочем, армянским СМИ не привыкать заниматься подлогом и искажением истины: благо, вся их деятельность словно развёрнута в королевстве кривых зеркал. Но главное здесь не то, что армянские журналисты русским языком не владеют, а тот факт, что они даже не поняли, что по сути просто издеваются над своим собственным премьером-революционером Николом Пашиняном. Вся истерика, поднятая ими по итогам брифинга российского мида - это не более чем издевательство. Вы действительно так не согласны с высказанными ПАШИНЯНОМ, а не кем-либо другим словами? Или, может быть, вы считаете его заявления провокационными? Или резко перестали считать таковыми, как только поняли, что МИД России назвал не вопрос журналиста, а приведенные им цитаты неконструктивными? Ну так будьте последовательны: либо крестик снимите, либо - дальше сами знаете.