Александр Брод: Азербайджан ассоциируется с чем-то очень добрым и душевным

Азербайджан своим трудом заслужил в России репутацию партнерского и доброжелательного государства, заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

"Для меня Азербайджан ассоциируется с чем-то очень добрым, теплым и душевным. Начиная с 1983 года, я регулярно бываю в этой республике, сначала ездил с родителями, потому уже по рабочим делам. Мне приятно видеть, что за последние 15-20 лет Азербайджан преобразился, и Баку сегодня - это современный, благоустроенный, стремящийся ввысь город с удобной средой для проживания", - прежде всего сказал он.

"Был у меня и маршрут практически через всю республику. Я видел, как развивается инфраструктура, дороги в регионах страны. В Азербайджане есть прекрасные места для отдыха граждан, они привлекательны для жителей России и других стран, в том числе такой популярный курорт, как Нафталан. В целом, Азербайджан своим трудом, своим развитием, своими глубокими культурными традициями заслужил славу партнерского доброжелательного государства", - подчеркнул Александр Брод.

В связи с этим директор Московского бюро по правам человека выразил надежду на то, что отношения России и Азербайджана будут развиваться в дальнейшем столь же динамично и позитивно, как и в последние годы.

"Мы рассчитываем на то, что права русскоязычных граждан в республике будут соблюдаться столь же безупречно, как и прежде, что Азербайджан будет активно выступать с поддержкой России на международной арене, так как мы сейчас находимся в сложных экономических и политических условиях санкций, изоляции и диффамации", - призвал он.

"Надеюсь, что наши гуманитарные связи в сфере литературы, кинематографа, театральных постановок и в целом культурных обменов будут продолжаться, и мы будем по-прежнему знакомиться с древней и современной культурой азербайджанского народа", - заключил Александр Брод.

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