Грузинский провал Пашиняна - ПОДРОБНОСТИ

"Бархатная революция" в Армении продолжает оставаться предметом восхищения в прозападных кругах планеты. Интрига состоит в том, что в Армении практически впервые пришел к власти человек извне существующий системы, ее пламенный критик и заклятый политический противник.

Однако новый премьер-министр Никол Пашинян сегодня в цейтноте. Чего от него ожидает народ? Восстановления законности и справедливости в целом, устранения из власти олигархов, наказания коррупционеров и главное - повышения уровня жизни. То есть первостепенная задача Никола Пашиняна - продемонстрировать быстрый результат. Иначе очень скоро рейтинг его упадет и политическая карьера вскоре закончится. В лучшем случае, республиканцы оставят его во власти в качестве послушного орудия без фактический властных полномочий.

Пашинян обещает устранить монополии в торговле, убрать олигархов из власти и многое другое, в соответствии с ожиданиями общества. Однако, проблема в том, что практически все эти задачи изначально обречены на провал, и популистская сущность его посулов вскоре станет для всех очевидна. В том числе это станет ясно за рубежом.

В этом смысле Грузия единственная соседняя страна с которой у Армении есть хоть какие-то шансы наладить конструктивные отношения. Закрытые по причине оккупации азербайджанских территорий границы с Турцией и Азербайджаном, санкции США против Ирана не оставляют Еревану иного выбора. Грузоперевозки между основным экономическим партнером Армении Россией также осуществляются исключительно через грузинскую территорию. Очевидно, это и послужило причиной выбора Грузии в качестве первого иностранного государства, куда в последних числах мая прошел официальный визит нового премьера.

Помпезный, широко освещенный в СМИ визит Никола Пашиняна в Тбилиси с супругой и во главе многочисленной делегации был воспринят не иначе как попытка активизировать и расширить двусторонние отношения. Он встретился с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили, президентом Гиоргием Маргвелашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе и с патриархом ГПЦ Илией Вторым. Его сопровождали вице-премьер Тигран Авинян, министр обороны Давид Тоноян, министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, министр транспорта, связи и ИТ-отрасли Ашот Акопян и др. Однако, вероятно самой главной составляющей визита стала прощупывание почвы насчет реализации соглашения об открытии альтернативного торгово-транспортного коридора через территорию Грузии. Существующая транспортная магистраль через Верхний Ларс ввиду плохих погодных условий и сложности рельефа бывает закрыта неделями.

По окончании визита в беседе с журналистами Пашинян выразил надежду на скорую реализацию проекта транспортного коридора через территорию так называемой Южной Осетии и Абхазии - самопровозглашенных образований, неподконтрольных в настоящее время Грузии. "У меня позитивный подход, вы знаете, что контракты подписаны и проект должен быть реализован. Надеюсь, что проект будет введен в эксплуатацию как можно скорее",- заявил премьер. Речь идет скорее всего о переговорах Москвы и Тбилиси об открытии этого коридора. Стороны уже подписали со швейцарской компанией SGS специальный контракт о мониторинге швейцарскими наблюдателями движения грузов через Абхазию и Южную Осетию.

Для Еревана значимость проекта, наверное, выше даже, чем для Тбилиси и Москвы. Снежные лавины и селевые потоки, почти полгода выводящие из строя путь через Верхний Ларс, серьезно ограничивают движение грузопотоков и немалую выгоду использования огромного потребительского рынка ЕАЭС. Для Армении жизненно важно железнодорожное сообщение с РФ. Собственно, с точки зрения экономики проект выгоден всем, включая Абхазию и Цхинвальский регион. Однако они выдвигают политические условия абсолютно неприемлемые для Грузии, а именно, участие в переговорах в качестве полноправных сторон, чему естественно противодействует Тбилиси. Кроме того, неясно, кто возьмет на себя финансирование проекта, ведь очевидно, что у Грузии, как и у Армении таких денег нет, да и Россия в условиях западных санкций сама нуждается в средствах. Еще одна проблема - обеспечение безопасности грузов на пути следования. Ведь к примеру на территории Абхазии, по данным СМИ, все еще грабят поезда. Как говорится, все не слава богу.

Что касается Грузии, то при ближайшем рассмотрении, реализация проекта, как и в целом сближение с Арменией, создают больше проблем, чем бенефиций. Тут следует учитывать и сепаратистские настроения в "армянских" регионах Джавахети и Ахалкалаки, и проблему непризнанных "республик".

Более того, расширение транспортных возможностей РФ в регионе Южного Кавказа в Вашингтоне не приветствуют. Учитывая тесные связи американского руководства с правительством Грузии препоны со стороны первого вполне ожидаемы. В конце концов, ни для кого не секрет, что Азербайджан всячески оказывает давление на Армению в связи с оккупацией Нагорного Карабаха и других своих территорий. Нормальная логистика для последней противоречит интересам первого. Понятно, что тесные и взаимовыгодные связи с Баку не могут не учитываться грузинским руководством в том числе и в этом вопросе.

Напомним, что найти альтернативные Верхнему Ларсу и вообще сухопутные пути из Армении в Россию для грузоперевозчиков пытались почти все прежние правительства, однако все усилия в этом направлении всегда оказывались безрезультатными. И даже сегодня, когда стороны вроде как пришли к соглашению, судьба проекта остается очень неопределенной.

Ожидать финансирования от Армении вообще смешно. И если Пашинян каким то образом мог исхитриться и занять, то времени ему уж точно не купить. Пашинян в цейтноте и, если в скором времени не сумеет показать народу ощутимые результаты, на улицы вновь выйдут толпы - требовать справедливости и лучшей жизни.

В любом случае, можно констатировать, что ставка Еревана на грузинский транзит совершенно неразумна.

Р.Рахибоглу